17 Август 2025
Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдоган ишемби күнү АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин Аляскада өткөн сүйлөшүүлөрү Орусия-Украина согушун токтотуу аракеттерине "жаңы дем" бергенин айтты.
"АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин Аляскада өткөргөн жолугушуулары Орусия-Украина согушун токтотуу жолдорун издөөдө жаңы дем берди", – деп Эрдоган социалдык тармактагы билдирүүсүндө жазды.
Президент ошондой эле: "Аляскадагы саммитти куттуктайбыз жана Украинанын президенти Зеленскийдин катышуусу менен бул жаңы процесс туруктуу тынчтыктын пайдубалын түптөйт деп үмүттөнөбүз. Түркия тынчтыктын орношуна бардык салымын кошууга даяр" деди.