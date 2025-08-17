ТҮРКИЯ
1 мүнөт окуу
Эрдоган: «Трамп-Путин жолугушуусу Орусия-Украина согушун токтотууга «жаңы дем» берди»
Президент Эрдоган Украинанын президентин да камтыган жаңы процесстин туруктуу тынчтыкка жол ача турганына үмүт артып, Түркиянын ар тараптан салым кошууга даяр экенин айтты.
Эрдоган: «Трамп-Путин жолугушуусу Орусия-Украина согушун токтотууга «жаңы дем» берди»
Тынчтыкты орнотууга Түркия ар тараптуу салым кошууга даяр. / AA
17 Август 2025

Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдоган ишемби күнү АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин Аляскада өткөн сүйлөшүүлөрү Орусия-Украина согушун токтотуу аракеттерине "жаңы дем" бергенин айтты.

"АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин Аляскада өткөргөн жолугушуулары Орусия-Украина согушун токтотуу жолдорун издөөдө жаңы дем берди", – деп Эрдоган социалдык тармактагы билдирүүсүндө жазды.

Сунушталат

Президент ошондой эле: "Аляскадагы саммитти куттуктайбыз жана Украинанын президенти Зеленскийдин катышуусу менен бул жаңы процесс туруктуу тынчтыктын пайдубалын түптөйт деп үмүттөнөбүз. Түркия тынчтыктын орношуна бардык салымын кошууга даяр" деди.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us