Мьянманын шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоо 28-декабрда өтөрүн жарыялады, деп мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлады.
“Көп партиялуу демократиялык парламенттик шайлоо” ушул жылдын 28-декабрында, жекшемби күнү өтөт, деп MRTV дүйшөмбү күнү Биримдик шайлоо комиссиясынын билдирүүсүнө шилтеме берип маалымдады.
Буддизм басымдуулук кылган Түштүк-Чыгыш Азиядагы бул өлкөдө акыркы жалпы шайлоо 2020-жылдын ноябрында өткөн. Ал шайлоодо Улуттук Демократия Лигасы (NLD) жеңишке жетишкен, бирок 2021-жылдын февраль айында аскердик төңкөрүш менен бийликтен четтетилген.
Шайлоо тууралуу жарыя былтыр аскердик хунта парламенттик шайлоону көзөмөлдөө үчүн комиссия түзгөндөн кийин жасалды. Бул кадам өз кезегинде өзгөчө кырдаал режиминин аяктаганын билдиргендей болду.
Хунтанын башчысы, улук генерал Мин Аунг Хлайнг өзүн убактылуу президент катары дайындаган.
2021-жылдагы аскердик төңкөрүш NLD жетектеген шайланган өкмөттү бийликтен алып, өлкөнү төрт жылдан ашуун өзгөчө кырдаал режимине кириптер кылган.
2021-жылдагы төңкөрүштөн кийин хунта тарабынан убактылуу президент болуп дайындалган У Минт Све ушул айдын башында 74 жашында каза болду.
У Минттин ооруп калганына байланыштуу, улук генерал Мин өткөн айда шайлоону көзөмөлдөө үчүн комиссия түзгөндө өзүн президент деп жарыялаган.