Орусиянын Коргоо министрлиги Деңиз күчтөрү Балтика деңизинде суу астындагы чабуулга каршы аракеттерди камтыган машыгууларды өткөрүшкөнүн билдирди.
Ошондой эле суу астындагы диверсанттардын тобун табуу жана кармоо жөндөмүн көрсөтүү, ошондой эле FPV (биринчи адамдын көз карашы) дрондорун колдонуп, шарттуу душмандын капитансыз кайыктарын жок кылуу боюнча машыгуулар өткөрүлдү деп министрлик маалымдады.
Бул машыгуулар, негизинен, деңиз флотунун суу астындагы диверсияга каршы коргонуу бөлүктөрүнүн даярдыгын баалоо максатында өткөрүлгөнү айтылды.
Бул айда Орусия экинчи жолу суу астындагы компонентти камтыган деңиз машыгууларын өткөрдү. Буга чейин, 1-августта, АКШнын президенти Дональд Трамп эки америкалык өзөктүк суу астындагы кайыкты Орусияга жакындатууну буйруганын билдирген.
Августтун биринчи аптасында Орусия менен Кытайдын деңиз флоттору Жапон деңизинде душмандын суу астындагы кайыгын аңдып, жок кылуу боюнча биргелешкен машыгууларды өткөрүшкөн.
Коргоо министрлиги Балтикадагы машыгуу учурунда Орусиянын деңиз флотунун командачысы адмирал Александр Моисеевдин текшерүү жүргүзүп жаткан видеосун жарыялады. Машыгуу учурунда душмандын дрон чабуулунан аэродромду коргоо боюнча дагы бир машыгуу өткөрүлгөн.