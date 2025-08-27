ДҮЙНӨ
Венесуэла согуш кемелерин жайгаштырып жатканда, АКШ Кариб деңизине кошумча деңиз күчтөрүн жөнөтүүдө
Каракас Вашингтондун Мадурого кысымды күчөтүү үчүн эсминецтерди, крейсерлерди жана суу астындагы кемелерди жайгаштыруусуна жооп иретинде өз суверенитетин жактап жатканын жарыялады.
Венесуэланын Каракас шаарында өкмөт тарабынан жарыяланган улуттук жазылуу кампаниясынын учурунда адамдар элдик милицияга жазылышууда. / AP
27 Август 2025

Венесуэла президент Николас Мадуро менен тирешүү күчөгөн маалда Кошмо Штаттары аймакка кошумча деңиз күчтөрүн жөнөткөндөн кийин Кариб деңизинин жээгин кайтаруу үчүн согуштук кемелерди жана учкучсуз аппараттарды жайгаштырганын билдирди.

Коргоо министри Владимир Падрино социалдык тармактарда бөлүшүлгөн видеодо деңиз патрулдары, анын ичинде чоңураак кемелер менен бирге "олуттуу" учкучсуз аппараттарды "түндүктөгү аймактык сууларга" жайгаштыруу аракетин жарыялады.

Бул кадам Вашингтон өткөн жумада үч эсминецти жөнөткөндөн кийин жасалды. АКШ бул аракетти баңгизат ташууга каршы күрөшүү максатында деп түшүндүргөн. АКШнын расмий өкүлдөрү Мадурону Вашингтон тарабынан террористтик уюм деп таанылган кокаин картелин жетектейт деп айыпташууда.

Шейшемби күнү АКШнын расмий өкүлү AFP кабар агенттигине президент Дональд Трамптын Кариб деңизине дагы эки кеме — USS Erie ракеталык крейсерин жана USS Newport News атомдук суу астындагы кемесин — кийинки жумада жөнөтөрүн билдирди. Бул кадам Мадурого кысымды күчөтүү аракетинин бир бөлүгү экени айтылды.

АКШнын маалымат каражаттары Вашингтондун аймакка 4000 деңиз аскерин жөнөтүүгө даярданып жатканын кабарлашты.

Кошумча сыйлык

АКШ баңгизат боюнча айыптардан улам Мадурого коюлган сыйлыкты $50 миллионго чейин көбөйттү. Вашингтон Венесуэла лидерин мамлекеттик ресурстарды картелдин мүчөлөрүн коргоо жана байытуу үчүн колдонгон деп айыптоодо. Ал эми Венесуэла бул айыптарды режимди алмаштыруу аракетин актоо үчүн ойлоп табылган деп эсептейт.

Мадуро АКШны аны бийликтен кулатууга аракет кылып жатат деп бир нече жолу айыптаган. Деңиздеги абалдын курчушуна жооп иретинде Венесуэла согушкерлери жалдоо боюнча аракеттерин күчөтүүгө жана өлкөнүн эгемендүүлүгүн коргоо үчүн миңдеген жаңы мүчөлөрдү тартууга убада берди.

Мадуро өзүнчө билдирүүсүндө "Венесуэла дагы бир жолу империалисттик агрессия менен коркутулууда", — деп билдирди. Ал Вашингтондун баңгизат боюнча айыптоолорун аскердик коркутуу үчүн шылтоо катары колдонуп жатканын айтты.

Бул чыңалуу АКШ менен Венесуэланын ортосундагы начарлап бараткан мамилелерди дагы бир жолу көрсөтүүдө. Бул мамилелер санкциялар, дипломатиялык изоляция жана Мадурону бийликтен кетирүү аракеттеринин ийгиликсиздиги менен мүнөздөлөт.

