Палестиналык каршылык көрсөтүүчү топ ХАМАС Газа тилкесин башкаруу үчүн көз карандысыз технократтардан турган улуттук администрация түзүүгө макул болгонун билдирди. Бул чечим өткөн айда ортомчулар тарабынан сунушталган планга Израилдин жообун күтүп жаткан учурда кабыл алынган.
“ХАМАС 18-августта ортомчулар тарабынан сунушталган жана топ тарабынан кабыл алынган планга Израилдин жообун күтүп жатат”, – деп айтылат ХАМАСтын билдирүүсүндө.
Топ Израилдин туткунундагы палестиналык туткундарды белгиленген санда бошотуу менен Израилдин бардык туткундарын бошотууну камтыган кеңири келишимге даяр экенин дагы бир жолу баса белгиледи.
План ошондой эле Газадагы геноцидди токтотууну, Израилдин күчтөрүнүн толук чыгышын, өтмөктөрдү ачып, зарыл жардамдарды жеткирүүнү жана кайра куруу иштерин баштоону камтыйт.
ХАМАС технократтар администрациясын кабыл алуу чечими Израилдин расмий өкүлдөрү “Газанын башкаруусунун кийинки күнү” деп атаган маселеге жооп берүү аракети экенин билдирди. Бул маселе Израилдин зомбулукту узартуу үчүн негиз катары көрсөтүлүп келген.
Бул билдирүү Израилдин премьер-министри Бинямин Нетаньяхунун Эл аралык кылмыш сотунун камакка алуу ордерине туш болгонуна карабастан жарым-жартылай келишимден баш тартып, эми толук келишимди талап кылып жатканын израилдик маалымат каражаттары кабарлаган учурда жасалды.
АКШнын президенти Дональд Трамп дагы шаршемби күнү “Газадагы бардык израилдик аскерлер бошотулушу керек” деп билдирди.
Буга чейин ХАМАС менен ФАТХ өткөн жылдын декабрында Каирде өткөн сүйлөшүүлөрдө Газанын иштерин башкаруу үчүн комитет түзүүгө макул болгон, бирок Палестина администрациясы бул келишимди четке кагып, аймакты башкаруу жоопкерчилигин өзүнө алуу керектигин талап кылган.
Газадагы зомбулук аймакты кыйроого алып келди. Израилдин эки жылга жакын чабуулдары 63 миңден ашуун палестиналыктын өмүрүн алып, калктын көпчүлүгүн жер которууга мажбурлап, аймакты ачарчылыктын босогосуна жеткирди.
ХАМАС бардык башкаруу тармактарында жоопкерчиликти дароо өзүнө ала турган “көз карандысыз технократтардын улуттук администрациясына” берилгендигин билдирди.