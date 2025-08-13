САЯСАТ
2 мүнөт окуу
Пакистан жана АКШ Исламабаддагы сүйлөшүүлөрдө терроризмге каршы кызматташууну кайра бекемдешти
Эки тараптуу диалогдо BLA, ДЕАШ-K жана TTP коркунучтары талкууланып, институттук потенциалды бекемдөө жана көп тараптуу платформаларды колдонуу маселелери алдыга чыкты.
АКШнын терроризмге каршы күрөш боюнча координаторунун милдетин аткаруучу Грегори Д. ЛоГерфо Пакистандын вице-премьер-министри менен жолугушту. / x.com/ForeignOfficePk / User Upload
13 Август 2025

Пакистан менен Америка Кошмо Штаттары Исламабадда терроризмге каршы күрөшүү боюнча диалогдун акыркы айлампасын өткөрүштү. Бул жолугушууда терроризмдин "бардык түрлөрүнө жана көрүнүштөрүнө" каршы күрөшүү боюнча биргелешкен милдеттенмелерин дагы бир жолу ырасташты.

Шейшемби күнү өткөн бул жолугушууга Пакистан тараптан Бириккен Улуттар Уюму боюнча атайын катчы Набил Мунир жана АКШнын Мамлекеттик департаментинин терроризмге каршы күрөшүү боюнча убактылуу координатору Грегори Д. ЛоЖерфо теңтөрагалык кылышты.

Эки тарап тең Белужистан боштондук армиясы (BLA), ДЕАШ-К жана Пакистан Талибан кыймылы (TTP) сыяктуу террордук топтордон келип чыккан коркунучтарга каршы натыйжалуу стратегияларды иштеп чыгуунун зарылдыгын баса белгилешти.

АКШ делегациясы регионалдык жана глобалдык коопсуздукка коркунуч келтирген террордук уюмдарды ооздуктоо боюнча Пакистан жүргүзүп жаткан аракеттерди жогору баалады.

Сунушталат

Вашингтон жакында болгон чабуулдарда, анын ичинде Жаффар Экспресс жардыруусу жана Хуздардагы мектеп автобусунун жарылуусунда каза болгон жай тургундар менен укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин өмүрүнөн айрылуусуна байланыштуу көңүл айтты.

Диалогдо коопсуздук чакырыктарына жооп берүү үчүн институттук структураларды бекемдөө жана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү маанилүүлүгү талкууланды.

Эки тарап террордук максаттар үчүн жаңы технологияларды колдонууга каршы чараларды талкуулашты.

Катышуучулар Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу көп тараптуу форумдарда биргелешип иштөө ниеттерин дагы бир жолу ырастап, туруктуу жана натыйжалуу терроризмге каршы күрөшүү ыкмаларын илгерилетүүнү максат кылышты.

АКШ менен Пакистан ортосундагы узак мөөнөттүү өнөктөштүктү баса белгилеп, эки тарап тең терроризмге каршы күрөшүү жана тынчтык менен туруктуулукту илгерилетүү үчүн туруктуу жана структураланган кызматташтык маанилүү экенин айтышты.

