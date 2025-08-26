ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
АКШ өкүлү: "Хизбулла куралын таштаса, Израиль Ливандын түштүгүнөн чыгып кетет"
Ливан өкмөтү 5-августта бардык курал-жарактарды мамлекеттин көзөмөлүндө топтоо планын бекитти.
АКШ өкүлү: "Хизбулла куралын таштаса, Израиль Ливандын түштүгүнөн чыгып кетет"
АКШнын элчисинин айтымында, Ливан 31-августта "Хезболланы" куралсыздандырууга көндүрүү планын сунуштайт / Reuters
26 Август 2025

АКШнын Сирия боюнча атайын өкүлү Том Барак шейшемби күнү Израилдин Хизбулла куралын таштаса Ливандын түштүгүнөн чыгып кетүүгө макул болгонун билдирди.

Ливандын президенти Жозеф Аун менен жолугушуудан кийин Барак Бейрутта пресс-конференция өткөрүп, Израилдин «Хизбулланын куралсыздануусу сыяктуу эле темпте» чыгып кете турганын билдирди. Ал кошумчалагандай, Ливан өкмөтү 31-августта Хизбулланы куралын таштоого көндүрүү үчүн план сунуштайт.

Өкмөт армияга бул планды айдын аягына чейин иштеп чыгып, 2025-жылдын аягына чейин ишке ашырууну тапшырган.

Сунушталат

Бирок ливандык шиит тобу Хизбулла бул чечимди четке кагып, аны “чоң күнөө” деп сыпаттады.

АКШнын өкүлү Вашингтон БУУнун Түштүк Ливандагы тынчтыкты сактоо күчтөрүнүн (UNIFIL) миссиясын дагы бир жылга узарта турганын билдирди.

Сирия-Ливан мамилелерине токтолгон Барак Сириянын президенти Ахмад аль-Шараа “Ливан менен душмандык мамиледе болууга кызыкдар эмес” деп баса белгиледи.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us