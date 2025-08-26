АКШнын Сирия боюнча атайын өкүлү Том Барак шейшемби күнү Израилдин Хизбулла куралын таштаса Ливандын түштүгүнөн чыгып кетүүгө макул болгонун билдирди.
Ливандын президенти Жозеф Аун менен жолугушуудан кийин Барак Бейрутта пресс-конференция өткөрүп, Израилдин «Хизбулланын куралсыздануусу сыяктуу эле темпте» чыгып кете турганын билдирди. Ал кошумчалагандай, Ливан өкмөтү 31-августта Хизбулланы куралын таштоого көндүрүү үчүн план сунуштайт.
Өкмөт армияга бул планды айдын аягына чейин иштеп чыгып, 2025-жылдын аягына чейин ишке ашырууну тапшырган.
Бирок ливандык шиит тобу Хизбулла бул чечимди четке кагып, аны “чоң күнөө” деп сыпаттады.
АКШнын өкүлү Вашингтон БУУнун Түштүк Ливандагы тынчтыкты сактоо күчтөрүнүн (UNIFIL) миссиясын дагы бир жылга узарта турганын билдирди.
Сирия-Ливан мамилелерине токтолгон Барак Сириянын президенти Ахмад аль-Шараа “Ливан менен душмандык мамиледе болууга кызыкдар эмес” деп баса белгиледи.