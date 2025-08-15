САЯСАТ
Трамп: «Журналисттер Газага киргизилиши керек»
АКШ президенти геноцидден жапа чеккен Газага көз карандысыз маалымат каражаттарынын кирүү чакырыгын колдоду.
Трамп журналисттердин Газага киришине уруксат берилиши керек деди / AP
15 Август 2025

АКШнын президенти Дональд Трамп журналисттердин Газага кирип, гуманитардык абалды көрүп, чагылдыруусуна уруксат берилүүсүн каалаганын билдирди.

Израиль 2023-жылдын октябрь айында башталган согуштан бери эл аралык медианын Газага кирүүсүнө тыюу салып келет.

“Мен муну көргүм келет. Албетте,” – деп Трамп бейшемби күнү Ак үйдөгү журналисттерге билдирди.

“Журналисттердин баруусуна мен каршы эмесмин. Бирок, сиздер билгендей, журналист болуу өтө кооптуу абал. Ошентсе да, мен муну көргүм келет,” – деди ал.

Бул билдирүү дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген 100дөн ашуун журналист, фотограф жана согуш кабарчылары Газадагы кырдаалды көз карандысыз чагылдыруу үчүн чет элдик журналисттерге “тез жана тоскоолдуксуз” кирүү мүмкүнчүлүгүн талап кылган кайрылуу арызга кол койгондон бир нече күндөн кийин айтылды.

Бул кайрылуу арызы сыйлыкка ээ болгон согуш фотографы Андре Лион тарабынан негизделген “Окуяны чагылдыруу укугу” демилгесинин алкагында уюштурулган. Ага дүйнөлүк маалымат каражаттарынын көрүнүктүү өкүлдөрү, анын ичинде Алекс Кроуфорд (Sky News), Мехди Хасан, Кристиан Аманпур (CNN), Кларисса Уорд жана атактуу согуш фотографы Дон МакКуллин кол коюшкан.

Кол коюучулар Израилди чет элдик журналисттерге Газага эркин жана ачык кирүүгө уруксат берүүгө чакырып, согуш башталгандан бери эл аралык медианын тыюу салынышы “коомчулуктун маалымат алуу укугун ачык бузуу” экенин белгилешти.

Басма сөз эркиндигин коргоо уюмдары жана гуманитардык уюмдар Израилди чектөөлөрдү алып салууга бир нече жолу чакырып, Газадагы көз карандысыз репортаждардын жоктугу дүйнөлүк коомчулукту чектелген, аскердик жактан бекитилген маалыматтарга жана жергиликтүү журналисттердин ишине гана таянууга мажбур кылып жатканын эскертишкен. Ал эми жергиликтүү журналисттердин көбү бул кагылышууда каза тапкан.

