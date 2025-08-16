ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Орусиянын Рязань облусундагы ишканада жарылуу: 11 киши каза таап, 130дан ашууну жаракат алды
Кызматкерлер Рязань заводундагы өрт жана жарылуудан кийинки куткаруу операциялары улантылып жатканын билдирди.
Орусиянын Рязань облусундагы ишканада жарылуу: 11 киши каза таап, 130дан ашууну жаракат алды
2016-жылдын 4-августунда, Россиянын Нефтеюганск шаарынын жанындагы Приобское мунай кенинин аймагында, "Роснефть" логотибинин жанында жумушчунун көлөкөсү түшүп турат. / Reuters
16 Август 2025

Орусиянын Рязань облусундагы заводдо жума күнү болгон жарылуудан 11 адам каза болуп, 130 адам жаракат алды, деп ишемби күнү Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди.

Министрликтин Telegram аркылуу берген билдирүүсүндө, Москвадан 320 чакырым (198 миль) түштүк-чыгышта жайгашкан жарылуу болгон жерде куткаруучулар урандыларды изилдөөнү улантып жатканы айтылды.

Рязань облусунун губернатору Павел Малков жума күнү бул окуя заводдун цехтеринин биринде өрт чыккандыктан келип чыкканын билдирди.

Орусиянын өзгөчө кырдаалдар кызматы кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн күнү-түнү иштеп жатканын маалымдады.

“Тилекке каршы 11 адам каза болду”, – деп министрлик социалдык тармактарда билдирүү жасап, урандылардын жана имараттын катуу жабыркаган сүрөттөрүн жарыялады.

Өрттүн себеби айтылган жок жана завод эмне өндүргөнү тактала элек.

Сунушталат

Буга чейин украиналык дрондор Рязань облусундагы аскердик жана экономикалык инфраструктураны бутага алган учурлар болгон.

Көз карандысыз маалымат каражаттарынын билдирүүсүнө ылайык, жарылуу “Эластик” аттуу күкүрт жана ок-дарылар заводунда болгон.

2021-жылы ушул эле заводдо болгон жарылуудан 17 адам каза тапкан. Рязань облусунун жергиликтүү бийлиги аза күтүү күнүн жарыялады.

“Бүткүл облустун аймагында желектер түшүрүлөт”, – деп губернатор Павел Малков Telegram аркылуу билдирди. Орусияда заводдордогу өлүмгө алып келген кырсыктар аз эмес.

