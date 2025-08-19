Индиянын премьер-министри Нарендра Моди шейшемби күнү Кытайдын жогорку даражалуу дипломаты менен жолугушат. Бул жолугушуу эки өзөктүк куралы бар коңшунун ортосундагы көп жылдык чыңалуунун жумшарып жатканынан кабар берет.
Кытайдын тышкы иштер министри Ван И дүйшөмбү күнү Индияга келип, Моди жана башка жетекчилер, анын ичинде Улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Ажит Довал менен Гималай тоолорундагы талаштуу чек ара маселелерин талкуулайт. Жолугушууда чек арадагы аскерлердин санын азайтуу жана соода мамилелерин калыбына келтирүү маселелери каралат деп күтүлүүдө.
Кытайдын жогорку дипломаты Индия менен болгон мамилелердин "оң багытта" өнүгүп жатканын белгиледи. Бул тууралуу Ван И Жаңы Делиде Индиянын тышкы иштер министри менен болгон жолугушууда айтты.
Дүйнөдөгү эң калктуу эки мамлекет Түштүк Азияда таасир үчүн атаандашып келет жана 2020-жылы чек арада кандуу кагылышуу болгон. Индия ошондой эле АКШ, Австралия жана Япония менен биргеликте Кытайга каршы багытталган деп эсептелген Квад коопсуздук альянсынын мүчөсү.
Дүйшөмбү күнү Индиянын тышкы иштер министри Субраманям Жайшанкар менен болгон сүйлөшүүдө Ван И эки өлкө бири-бирин өнөктөш жана мүмкүнчүлүк катары карашы керектигин айтты. Ал чек арадагы тынчтыкты сактоо жана бардык деңгээлдеги диалогду калыбына келтирүү эки тараптуу мамилелердин "оң багытта" экенин көрсөтүп жатканын белгиледи.
Индия менен Кытайдын көп жылдык чек ара талашы 2020-жылы Ладакх аймагындагы кагылышуудан кийин курчуп кеткен. Бул чыңалуу соода, дипломатия жана аба каттамдарына таасирин тийгизген. Бирок акыркы жылдары эки тарап чек арадагы кошумча күчтөрдү чыгарып, айрым чектөөлөрдү жеңилдетүү боюнча макулдашууга жетишти.
Июнь айында Кытай Индиядан келген зыяратчыларга Тибеттеги ыйык жерлерге барууга уруксат берди. Ошондой эле эки өлкө түз аба каттамдарын калыбына келтирүү боюнча иш алып барууда.
Индиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Рандхир Жайсвал өткөн жумада Индия менен Кытай чек арадагы үч пункт аркылуу сооданы кайра баштоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди.
Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мао Нин дүйшөмбү күнү Вандын Индияга болгон сапары эки тараптуу мамилелерди туруктуу өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деп билдирди.
Моди ушул айдын аягында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Кытайга барууну пландап жатат. Бул анын акыркы жети жылдагы Кытайга болгон биринчи сапары болот.