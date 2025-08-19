САЯСАТ
2 мүнөт окуу
Моди Кытайдын тышкы иштер министри менен жолугушат: Азия державаларынын ортосундагы алакалар
Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Делиде Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен жолугушат. Жолугушуу эки өлкөнүн мамилесинде байкалган «позитивдүү тенденция» жана чек арадагы чыңалууну басаңдатуу аракеттеринин алкагында өткөрүлөт.
Моди Кытайдын тышкы иштер министри менен жолугушат: Азия державаларынын ортосундагы алакалар
Индиянын тышкы иштер министри С. Жайшанкар кытайлык кесиптеши Ван И менен, / AP
19 саат мурун

Индиянын премьер-министри Нарендра Моди шейшемби күнү Кытайдын жогорку даражалуу дипломаты менен жолугушат. Бул жолугушуу эки өзөктүк куралы бар коңшунун ортосундагы көп жылдык чыңалуунун жумшарып жатканынан кабар берет.

Кытайдын тышкы иштер министри Ван И дүйшөмбү күнү Индияга келип, Моди жана башка жетекчилер, анын ичинде Улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Ажит Довал менен Гималай тоолорундагы талаштуу чек ара маселелерин талкуулайт. Жолугушууда чек арадагы аскерлердин санын азайтуу жана соода мамилелерин калыбына келтирүү маселелери каралат деп күтүлүүдө.

Кытайдын жогорку дипломаты Индия менен болгон мамилелердин "оң багытта" өнүгүп жатканын белгиледи. Бул тууралуу Ван И Жаңы Делиде Индиянын тышкы иштер министри менен болгон жолугушууда айтты.

Дүйнөдөгү эң калктуу эки мамлекет Түштүк Азияда таасир үчүн атаандашып келет жана 2020-жылы чек арада кандуу кагылышуу болгон. Индия ошондой эле АКШ, Австралия жана Япония менен биргеликте Кытайга каршы багытталган деп эсептелген Квад коопсуздук альянсынын мүчөсү.

Дүйшөмбү күнү Индиянын тышкы иштер министри Субраманям Жайшанкар менен болгон сүйлөшүүдө Ван И эки өлкө бири-бирин өнөктөш жана мүмкүнчүлүк катары карашы керектигин айтты. Ал чек арадагы тынчтыкты сактоо жана бардык деңгээлдеги диалогду калыбына келтирүү эки тараптуу мамилелердин "оң багытта" экенин көрсөтүп жатканын белгиледи.

Индия менен Кытайдын көп жылдык чек ара талашы 2020-жылы Ладакх аймагындагы кагылышуудан кийин курчуп кеткен. Бул чыңалуу соода, дипломатия жана аба каттамдарына таасирин тийгизген. Бирок акыркы жылдары эки тарап чек арадагы кошумча күчтөрдү чыгарып, айрым чектөөлөрдү жеңилдетүү боюнча макулдашууга жетишти.

Июнь айында Кытай Индиядан келген зыяратчыларга Тибеттеги ыйык жерлерге барууга уруксат берди. Ошондой эле эки өлкө түз аба каттамдарын калыбына келтирүү боюнча иш алып барууда.

Сунушталат

Индиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Рандхир Жайсвал өткөн жумада Индия менен Кытай чек арадагы үч пункт аркылуу сооданы кайра баштоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди.

Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мао Нин дүйшөмбү күнү Вандын Индияга болгон сапары эки тараптуу мамилелерди туруктуу өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деп билдирди.

Моди ушул айдын аягында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Кытайга барууну пландап жатат. Бул анын акыркы жети жылдагы Кытайга болгон биринчи сапары болот.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us