Украина АКШнын коопсуздук кепилдиги үчүн Трампка 100 миллиард долларлык курал келишимин сунуштады
Киев АКШдан курал-жарак жана учкучсуз учуучу аппараттарды сатып алууну камтыган согуштан кийинки тынчтык негизин камсыз кылуу боюнча келишимди сунуштады, деп жазат Financial Times.
Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШнын Пенсильвания штатындагы Скрентондогу Скрентон аскердик ок-дары заводунда болду [Архивдик сүрөт] / Reuters
10 саат мурун

Украина АКШдан 100 миллиард долларлык курал-жарактарды сатып алууну сунуштады, бул келишим Европа союздаштары тарабынан каржыланмакчы. Бул сунуш Орусия менен тынчтык келишимине жетишкенден кийин АКШнын коопсуздук кепилдиктерин камсыздоо планынын бир бөлүгү болуп саналат, деп Financial Times билдирди.

Басылмага ылайык, союздаштар менен бөлүшүлгөн документте АКШ өнөктөштөрү менен 50 миллиард долларлык учкучсуз учуучу аппарат өндүрүү келишими да камтылган. Бул пакет Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин АКШ президенти Дональд Трамп менен Ак Үйдөгү жолугушуусунун алдында таратылган.

Киевдин бул сунушу Трамптын америкалык өнөр жай үчүн экономикалык пайдага басым жасаган саясатына ылайыкташтырылган. Келечектеги жардам тууралуу суроого Трамп журналисттерге: "Биз эч нерсе бекер бербейбиз. Биз куралдарды сатабыз", – деп жооп берди.

Документте "туруктуу тынчтык [Орусиянын президенти Владимир] Путинге берилген жеңилдиктер жана бекер белектер менен эмес, келечектеги агрессиянын алдын ала турган күчтүү коопсуздук алкагы менен камсыз болушу керек" деп баса белгиленген.

Украина Донецк жана Луганск аймактарынан аскерлерди чыгарып кетүү үчүн фронттук линияны тоңдуруу боюнча Орусиянын сунушун четке какты. Киев мындай жеңилдиктер Москвага өлкөнүн ичине тереңирээк кирүүгө шарт түзөт деп эскертти.

Германиянын канцлери Фридрих Мерц Вашингтондо Зеленский жана Трамп менен бирге сүйлөп жатып, ок атышууну токтотуу биринчи орунда болушу керектигин айтты. "Мен кийинки жолугушуу ок атышууну токтотпостон өтөт деп элестете албайм", – деп, Москвага көбүрөөк басым жасоого чакырды.

Украинанын документинде Орусия Киевге согуш учурундагы чыгымдарды төлөп бериши керектиги, бул үчүн Батыш өлкөлөрүндө тоңдурулган 300 миллиард долларлык орус активдери колдонулушу мүмкүн экени айтылган. Ошондой эле, санкцияларды жеңилдетүү Москва тынчтык келишимин аткарган шартта гана болушу керектиги баса белгиленген.

Документте орус медиасында Трамптын лидерлигин шылдыңдаган кадрлар көрсөтүлгөнү, бул Кремлдин тынчтык аракеттерине олуттуу мамиле кылбаганынын далили катары келтирилген.

Украинанын бул сунуштары Трамптын Аляскада Путин менен өткөн саммитинен бир нече күн өткөндөн кийин пайда болду. Ал саммитте АКШ президенти "чоң жылыштар" болгонун айткан, бирок жаңжалды токтотуу боюнча келишимге жетишилбегенин моюнуна алган.

