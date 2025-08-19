САЯСАТ
Франция БУУнун Ливандагы бейпилдик күчтөрүн узартуу боюнча резолюциянын долбоорун иштеп чыкты
БУУнун Коопсуздук Кеңеши Ливандагы бейпилдик күчтөрүнүн мандатын 2026-жылдын августуна чейин узартуу маселесин карап жатат, бирок Израиль менен АКШ бул мөөнөттү узартууга каршы чыгышкан.
Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Израиль-Ливан чек ара талаш-тартыштарын дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырууда. / Reuters
19 саат мурун

Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши дүйшөмбү күнү Франция тарабынан даярдалган резолюция долбоорун талкуулай баштады. Бул резолюция түштүк Ливандагы БУУнун тынчтык орнотуу күчтөрүнүн мандатын бир жылга узартууну жана акырында аларды чыгарып кетүүнү көздөйт.

Израиль жана Америка Кошмо Штаттарынын бул күчтөрдүн мандатын жаңылоого каршы экени айтылып, долбоордук текст Вашингтондун колдоосуна ээ экени белгисиз бойдон калууда. АКШнын Мамлекеттик департаментинин өкүлү "БУУнун Коопсуздук Кеңешиндеги сүйлөшүүлөр боюнча комментарий бербейбиз" деп билдирген, анткени Ливандагы Убактылуу Күчтөрдүн (UNIFIL) тагдыры боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бул күчтөр 1978-жылдан бери Израилдин Ливанга басып кирүүсүнөн кийин алардын чыгышын көзөмөлдөө жана Ливан өкмөтүнө чек ара аймагында бийликти калыбына келтирүүгө жардам берүү үчүн жайгаштырылган.

Reuters агенттиги биринчи болуп кабарлаган текстке ылайык, "UNIFILдин мандатын 2026-жылдын 31-августуна чейин узартуу" сунушталган, бирок "UNIFILди чыгарып кетүү боюнча иш алып баруу ниети" да көрсөтүлгөн.

Бул Ливан өкмөтү түштүк Ливандагы коопсуздуктун "жалгыз камсыздоочусу" болуп, тараптар толук саясий макулдашууга жетишкен шартта ишке ашырылмакчы.

Израиль менен Иран колдогон Хезбуллахтын ортосундагы акыркы согушту токтоткон келишимдин негизинде, Бейруттун армиясы түштүк Ливанга жайгашып, ал жактагы топтун инфраструктурасын демонтаждоодо.

Сунушталат

Израиль Ливанды кол салуулар менен улантууда

Ливан Хезбулланы куралсыздандыруу маселесин чечүүдө кыйынчылыктарга туш болууда. Өкмөт бул айда армияга жыл аягына чейин план иштеп чыгууну тапшырды, бирок Иран колдогон топ каршы чыгууда.

Келишимге ылайык, Израиль Ливандан толук чыгышы керек болчу, бирок ал стратегиялык деп эсептеген аймактарда күчтөрүн сактап, Ливанга кол салууларын улантууда. Израилдин күчтөрү менен БУУнун көк каскалуу аскерлеринин ортосунда чыңалган учурлар да катталган.

Талкууланып жаткан резолюция долбоору ошондой эле "Ливан менен Израилдин эл аралык чек арасына байланыштуу бардык талаш-тартыштарды же каршылыктарды чечүү үчүн дипломатиялык аракеттерди күчөтүүгө" чакырат.

Кеңештин мүчөлөрү дүйшөмбү күнү AFP агенттиги көргөн резолюция долбоорун талкуулап жатышты. Бул талкуу 15 мүчөлүү кеңештин 25-августтагы добуш берүүсүнүн алдында өтүүдө, анткени күчтөрдүн мандаты айдын аягында аяктайт.

