CCTV мамлекеттик медиасынын маалыматына караганда, Кытай менен Армениянын лидерлери жекшемби күнү Кытайдын түндүгүндөгү Тяньцзинь порт шаарында жолугуп стратегиялык өнөктөштүк түзүштү.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен жолугушууда, эки өлкө бири-бирин бекем колдоп, бардык тармактарда кызматташтыкты тереңдетиши керектигин айтты.
Пашинян Шанхай Кызматташтык Уюмунун саммитине катышуу үчүн Тяньцззинге барды.
Армения Кытайдын Чыгыш Азиядан Европа өлкөлөрүнө жетүүнү максат кылган “Бир алкак, бир жол” демилгесине кирген өлкөлөрдүн бири.
Бул тууралуу Азия жана Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнүн лидерлери чогулган Шанхай Кызматташтык Уюмунун саммитинде айтылды.
Си Пашинянды Тяньцзинде тосуп алып, Кытайдын аймактык альянстарды түзүүдөгү таасирин жана глобалдык түштүк менен тилектештикке көбүрөөк берилгендигин баса белгиледи.