ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
ШКУнун саммитинде Кытай менен Армения стратегиялык өнөктөштүк түзүштү
Си Цзиньпин менен Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жолугушкан Шанхай Кызматташтык Уюмунун (ШКУ) жыйынында Кытай менен Армения стратегиялык өнөктөштүк түзүштү.
ШКУнун саммитинде Кытай менен Армения стратегиялык өнөктөштүк түзүштү
Эки өлкө тең бардык тармактарда кызматташтыкты тереңдетүүгө убада беришти. / Reuters
31 Август 2025

CCTV мамлекеттик медиасынын маалыматына караганда, Кытай менен Армениянын лидерлери жекшемби күнү Кытайдын түндүгүндөгү Тяньцзинь порт шаарында жолугуп стратегиялык өнөктөштүк түзүштү.

Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен жолугушууда, эки өлкө бири-бирин бекем колдоп, бардык тармактарда кызматташтыкты тереңдетиши керектигин айтты.

Пашинян Шанхай Кызматташтык Уюмунун саммитине катышуу үчүн Тяньцззинге барды.

Сунушталат

Армения Кытайдын Чыгыш Азиядан Европа өлкөлөрүнө жетүүнү максат кылган “Бир алкак, бир жол” демилгесине кирген өлкөлөрдүн бири.

Бул тууралуу Азия жана Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнүн лидерлери чогулган Шанхай Кызматташтык Уюмунун саммитинде айтылды.

Си Пашинянды Тяньцзинде тосуп алып, Кытайдын аймактык альянстарды түзүүдөгү таасирин жана глобалдык түштүк менен тилектештикке көбүрөөк берилгендигин баса белгиледи.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us