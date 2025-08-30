Израилдин аскердик аракеттери жума күнү Сириянын түштүгүндө күчөдү, Кунейтра жана Дераа провинцияларынын үстүнөн согуштук учактар учуп, жердеги күчтөр Сириянын аймагына киришти.
Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары, анын ичинде "Аль-Ихбария" телеканалы, Израилдин аскердик унаалары Кунейтранын чет жакасындагы Чыгыш Самадания айылына кирип, бир турак үйдү тинткенин кабарлады.
Окуя тууралуу дароо маалымат берилген жок.
Бул чабуулдар Израилдин Сириянын эгемендигин бир нече жолу бузган аракеттеринин уландысы болуп саналат. Буга аба соккулары жана өлкөнүн түштүгүндө жүргүзүлгөн жердеги операциялар кирет.
Израилдин акыркы аскердик аракеттери АКШнын Израиль менен Сириянын ортосунда кандайдыр бир коопсуздук келишимине жетишүү аракеттерин мелжеп жаткан мезгилге туш келди.
Өткөн декабрда Башар Асад режими кулагандан кийин, Израиль Сириянын аймагындагы аскердик объектилерди, анын ичинде согуштук учактарды, ракета системаларын жана абадан коргонуу жабдууларын бутага алган жүздөгөн соккуларды жасаган.
Ошондой эле, Израиль Сириянын Голан дөңсөөсүндөгү демилитаризацияланган буфердик аймакты басып алып, 1974-жылдагы Сирия менен түзүлгөн келишимди бузган.
25 жыл бою Сирияны катуу башкарган Асад декабрда Орусияга качып, 1963-жылдан бери бийликте турган Баас партиясынын режиминин аякташын шарттады.
Январь айында президент Ахмед аль-Шараа жетектеген жаңы өткөөл администрация түзүлгөн.