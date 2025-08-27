Түндүк Корея Түштүк Кореянын президенти Ли Чжэ Мёнду Кошмо Штаттарга жасаган акыркы сапарында Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу чакырыгынынан улам “эки жүздүү чыныгы инсандыгын” ачыктады деп айыптады.
Мамлекеттик Корей Борбордук Маалымат Агенттиги (KCNA) тарабынан жарыяланган комментарийде, Пхеньян Линин Вашингтондогу Стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр борборундагы тышкы саясат боюнча сүйлөгөн сөзүн сынга алды. Ли өз сөзүндө АКШ менен Түштүк Кореянын альянсын дагы бир жолу ырастап, провокацияларга катуу жооп кайтарарын эскерткен.
Агенттик: “Бизди жакыр, бирок катаал кошуналар деп атап акаарат кылды жана андан кийин өзөктүк куралсыздандыруу боюнча абсурд идеясын айтып чыкты”, – деп билдирди.
Түндүк Корея ошондой эле өзөктүк куралдан баш тартпай турганын баса белгиледи.
“Улуттук кадыр-баркыбыз жана коопсуздугубуз үчүн маанилүү болгон өзөктүк куралдан баш тартпоо позициябыз эч качан өзгөрбөйт”, – деп айтылды.
Ошондой эле, Түндүк Корея өзөктүк держава статусун “сырткы душмандык коркунучтарга” жана дүйнөлүк коопсуздуктун өзгөрүп жаткан кырдаалына туура келген “мыйзам ченемдүү тандоо” деп атады.
Вашингтонго сапары учурунда Ли АКШнын президенти Дональд Трампка быйыл жыл аягына чейин Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушууну сунуштады. Түштүк Кореянын президентинин басма сөз катчысы Канг Ю Чжун Трамп бул сунушту “өтө акылдуу сунуш” деп сыпаттаганын айтты.
Трамп биринчи мөөнөтүнүн ичинде Ким менен үч жолу жолуккан, анын бири эки Кореяны бөлүп турган демилитаризацияланган аймакта болгон.