Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Сириянын Сувейда аймагындагы акыркы окуяларга байланыштуу Израилдин ролун сынга алып, Сириянын ички иштерине тышкы кийлигишүүлөргө Түркиянын тынчсыздануусун билдирди.
“Сувейдадагы окуялардын артында турган негизги оюнчулардын бири Израиль болуп чыкты,” – деди Фидан шаршемби күнү Анкарада Сириянын тышкы иштер министри Асаад Хасан ал Шайбани менен өткөрүлгөн биргелешкен басма сөз жыйынында.
Ошондой эле, Фидан согуштан кийинки Сириянын келечегине байланыштуу Түркиянын көз карашын баса белгилеп: “Жаңы Сирия бардык элдер, ишенимдер жана маданияттар сакталып, чогуу жашай ала турган өлкө болушу керек. Түркия катары биз ушул багытта сунуштарыбызды берип жатабыз,” – деп кошумчалады.
Фидан Анкара үчүн чыдап турууга мүмкүн болбой калган абалдар болуп жатканын эскертти.
“Террористтик YPG мүчөлөрү Сириядан чыгып кеткен жок; алар биз муну байкабай жатабыз деп ойлобошу керек,” – деди ал.
Министр YPGны Түркияга жана аймакка коркунуч келтирүүнү токтотууга чакырып, аларды жана алардын чет элдик жалданмаларын Сириянын аймагынан дароо чыгып кетүүгө үндөдү.
Сириянын тышкы иштер министри Асаад ал Шайбани Сириядагы чет элдик кийлигишүүлөрдү баса белгилеп, алардын айрымдарын “түздөн-түз Сирия мамлекетин алсыратууга жана бөлүп-жарууга багытталган” деп мүнөздөдү.
Ал ошондой эле Друз коомчулугу Сирия коомунун ажырагыс бөлүгү бойдон калаарын белгилеп, Израилдин башкача көрсөтүүлөрүн четке какты.
“Аларды (Друз коомчулугун) эч кандай жол менен четтетүү ниетибиз жок,” – деди ал. “Сувейдада болгон окуялар Израиль тарабынан аймакта сектанттык ажырымды жаратуу үчүн уюштурулган,” – деп кошумчалады.
“Биз Түркия менен көптөгөн жалпы кызыкчылыктарды жана коркунучтарды бөлүшөбүз жана Сирияда башаламандыкты колдоого каршы эскертебиз,” – деп белгиледи ал.
Ал Шайбани Түндүк-Чыгыш Сириянын компоненттери тарабынан өткөрүлгөн “Хасеке конференциясын” террористтик YPG менен 10-мартта кол коюлган макулдашууну бузуу катары баалады.
10-мартта Сириянын Президенттиги Сириянын демократиялык күчтөрүн (SDF) мамлекеттик институттарга интеграциялоо боюнча макулдашууга кол коюлганын жарыялап, өлкөнүн аймактык биримдигин бекемдеп, бөлүнүү аракеттерин четке каккан.
SDF негизинен террористтик PKKнын Сириядагы бутагы болгон YPG тарабынан башкарылат.
Сирия өкмөтү өткөн жылы 24 жыл бийликте турган Башар ал Асаддын бийликтен кетирилишинен кийин коопсуздук чараларын күчөтүп келет.
Сирияны дээрлик 25 жыл башкарган Асад декабрь айында Орусияга качып, 1963-жылдан бери бийликте турган Баас партиясынын режиминин аякташын белгилеген.
Январь айында президент Ахмед ал Шараа жетектеген жаңы өткөөл башкаруу түзүлгөн.