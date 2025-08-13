13 Август 2025
Сириянын тышкы иштер министри Асад Хасан Аль-Шайбани шаршемби күнү Түркияга иш сапары менен келет, деп Түркиянын Тышкы иштер министрлиги расмий билдирүүдө маалымдады.
«Сириянын тышкы иштер министри Асад Хасан Аль-Шайбани 2025-жылдын 13-августунда Түркияга иш сапары менен келет», – деп министрлик билдирип, күн тартиби боюнча кошумча маалымат берген жок.
Бул сапар аймактагы дипломатиялык аракеттердин күчөшү жана Сирия менен анын коңшуларына байланыштуу коопсуздук, гуманитардык жана саясий маселелер боюнча талкуулардын жанданышынын шартында болуп жатат.
