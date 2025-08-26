Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Ислам Кызматташтык Уюмунун (ИКУ) Газа боюнча дүйшөмбү күнү кезексиз жыйынынын ачылышында: «Палестина элине керек болгон нерсе – бул биздин биргелешкен кийлигишүүбүз»,- деди.
Фидан Сауд Арабиянын Жидде шаарында өткөн ИКУнун жыйынында сөз сүйлөп: «Палестина элине керек болгон нерсе биздин жамааттык кийлигишүүбүз»,-деди.
Фидан, Израилди согушту токтотууга мажбурлоо үчүн глобалдык иш-аракеттер болбосо, Палестинанын таанылышынын жетишсиз болорун баса белгилеп: «Израиль өкмөтү тынчтыкты эмес, Палестина калкынын толугу менен жок кылынышын максат кылууда. Биз буга жол бере албайбыз»,-деди.
"Аларды токтотуу зарыл."
Түркиянын тышкы иштер министри төрагалык кылган ИКУ жыйыны Газадагы учурдагы Израиль аракеттерине көңүл буруп, мүчө мамлекеттердин позицияларын жана жоопторун координациялоону максат кылат.
Фидан ачылыш сөзүндө Батыш Шериадагы басып алынган аймактарда, анын ичинде Израиль министрлеринин катышуусундагы отурукташтыруучулардын чабуулдарын айыптап, мындай аракеттер тарыхый шаарда көз жаздымда калбашы керектигин баса белгиледи.
Израиль 2023-жылдын октябрынан бери Газада 62700гө жакын палестиндикти өлтүрдү.
Согуш бул аймакты кыйратып, Израиль тарабынан киргизилген ачарчылыкка туш кылды.
Газа боюнча ок атышууну токтотуу
Түркиянын башкы дипломаты Египет-Катар сунуштаган ок атышууну токтотуу демилгесинин маанилүүлүгүн баса белгилеп, бул Израиль чабуулдарын токтотууга жардам берерин айтты жана ИКУ бул аракеттерди толук колдой турганын билдирди.
Хакан Фидан:"Макулдашуу жетишилди, бирок агрессор [Израил] дагы макул болушу керек", – деди .
Фидан ок атышууну камсыздай албоо басып алуу жана зомбулуктун улануусуна жол ачарын эскертип, Палестинанын толук мүчөлүгү үчүн БУУнун демилгесин чакырды.
Ал Газаны калыбына келтирүү жана реабилитациялоо пландары араб-исламдык алкакта жүргүзүлүшү керектигин баса белгилеп, Түркия бул аракеттерди толук колдоого даяр экенин айтты.
Фидан:"Биз палестиналыктардын Газада калышын камсыздашыбыз керек. Газаны биргелешип калыбына келтирели", – деди .
Фидан ИКУнун негизги максаты Аль-Акса мечитин коргоо экенин эске салып, бул багыттагы алсыздык уюмдун негизги миссиясын алсыратарын эскертти.
Ошондой эле ал Израилдин Сирия, Ливан жана Иранга жасаган чабуулдары аймактык жана глобалдык коопсуздукка коркунуч туудурган кеңири туруксуздаштыруу күн тартибин чагылдырарын айтты.