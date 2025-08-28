Түркиянын алдыңкы технология, авиация жана космос фестивалы Текнофест Стамбулда башталды. Фестиваль өлкөнүн деңиз күчүн жана бул тармактагы инновацияларды көрсөтүүдө.
«Көгүлтүр мекен» деп аталган төрт күндүк иш-чара бейшемби күнү Стамбулда башталды. Анадолу агенттиги иш-чаранын глобалдык байланыш өнөктөшү катары кызмат кылууда. Фестиваль бейшемби күнү башталса да, эл иш-чарага 30-31-август күндөрү катыша алат.
Президент Режеп Таййип Эрдогандын ачылыш күнүндөгү иш-чарага катышуусу күтүлүүдө.
Иш-чаранын алкагында суу астындагы системалар, суу астындагы ракеталар жана автономдуу деңиз аппараттары боюнча мелдештер өткөрүлүүдө.
Түрк деңиз флоту өзүнүн эң алдыңкы кемелерин, анын ичинде TCG Anadolu амфибиялык чабуулчу кемеси, TCG Istanbul фрегаты, TCG Burgazada суу астынан коргонуу корвети, TCG Oruçreis фрегаты, TCG Nusret мина жайгаштыруучу кемеси, ошондой эле TCG Sakarya жана TCG Hızırreis суу астындагы кемелерин көрсөтүүдө.
Аскердик технологиялардан тышкары Текнофест, деңиз тарыхы жана маданияты боюнча көргөзмөлөрдү, виртуалдык реалдуулуктун интерактивдүү тажрыйбасын жана бир катар конференцияларды тартуулайт.
Иш-чарадан кийин 17-21-сентябрь күндөрүнүн аралыгында Стамбул Ататүрк аэропортунда Текнофесттин негизги бөлүгү өтөт.