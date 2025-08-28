ТҮРКИЯ
1 мүнөт окуу
Стамбулда деңизчиликке багытталган Текнофест башталды
Текнофест Көгүлтүр мекен иш-чарасы деңиз күчүн, технологияны жана маданиятты көрсөтүүдө.
Стамбулда деңизчиликке багытталган Текнофест башталды
Президент Режеп Таййип Эрдоган ачылыш күнүнө катышары күтүлүүдө. / AA
28 Август 2025

Түркиянын алдыңкы технология, авиация жана космос фестивалы Текнофест Стамбулда башталды. Фестиваль өлкөнүн деңиз күчүн жана бул тармактагы инновацияларды көрсөтүүдө.

«Көгүлтүр мекен» деп аталган төрт күндүк иш-чара бейшемби күнү Стамбулда башталды. Анадолу агенттиги иш-чаранын глобалдык байланыш өнөктөшү катары кызмат кылууда. Фестиваль бейшемби күнү башталса да, эл иш-чарага 30-31-август күндөрү катыша алат.

Президент Режеп Таййип Эрдогандын ачылыш күнүндөгү иш-чарага катышуусу күтүлүүдө.

Иш-чаранын алкагында суу астындагы системалар, суу астындагы ракеталар жана автономдуу деңиз аппараттары боюнча мелдештер өткөрүлүүдө.

Сунушталат

Түрк деңиз флоту өзүнүн эң алдыңкы кемелерин, анын ичинде TCG Anadolu амфибиялык чабуулчу кемеси, TCG Istanbul фрегаты, TCG Burgazada суу астынан коргонуу корвети, TCG Oruçreis фрегаты, TCG Nusret мина жайгаштыруучу кемеси, ошондой эле TCG Sakarya жана TCG Hızırreis суу астындагы кемелерин көрсөтүүдө.

Аскердик технологиялардан тышкары Текнофест, деңиз тарыхы жана маданияты боюнча көргөзмөлөрдү, виртуалдык реалдуулуктун интерактивдүү тажрыйбасын жана бир катар конференцияларды тартуулайт.

Иш-чарадан кийин 17-21-сентябрь күндөрүнүн аралыгында Стамбул Ататүрк аэропортунда Текнофесттин негизги бөлүгү өтөт.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us