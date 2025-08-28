ТҮРКИЯ
2 мүнөт окуу
Улуттук Коргоо министрлиги: Сириянын туруктуулугу Түркиянын коопсуздугу менен түздөн-түз байланыштуу
Түркия Республикасынын Улуттук Коргоо министрлиги Сирия өкмөтүнүн өлкөнүн биримдигин жана жеринин бүтүндүгүн коргоо үчүн көргөн бардык чараларды колдой турганын жарыялады.
Улуттук Коргоо министрлиги: Сириянын туруктуулугу Түркиянын коопсуздугу менен түздөн-түз байланыштуу
Түркия Сириянын туруктуулугун сактоо боюнча чечкиндүү позициясын сактап калууда, деп мурда Түркиянын Коргоо министрлигинин булактары билдиришкен. / AA
28 Август 2025

Түркия өкмөтү бейшемби күнү Сириянын борборлоштурулган мамлекет катары сакталышын колдоорун дагы бир жолу баса белгилеп, Дамаск тарабынан аймактык бүтүндүктү коргоо үчүн жасалган бардык кадамдарды колдоого даяр экенин билдирди.

Сириянын туруктуулугу түздөн-түз Түркиянын коопсуздугу менен байланыштуу жана бул багытта жасалган ар бир кадам аймактык тынчтыкка салым кошот, деп билдирди Түркиянын Улуттук коргоо министрлиги.

“Түркия Сириянын аймактык бүтүндүгүн жана эгемендигин коргогон борборлоштурулган башкаруу модели аркылуу туруктуулукка жетишет деп ишенет жана бөлүнүүчүлүккө жол бербөө үчүн аракет кылат”, - деп билдирди министрликтин өкүлдөрү жума сайын өткөрүлгөн маалымат жыйынында.

Аскердик жардам

Министрлик 13-августта Сирия менен кол коюлган меморандумдун алкагында Сириянын Куралдуу күчтөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга багытталган машыгуу жана кеңеш берүү иш-чаралары улантылып жатканын белгиледи.

“Бул контекстте Түркия Сириянын өтүнүчүнө ылайык пландалган машыгуу борборлорун түзүү үчүн зарыл болгон колдоону көрсөтөт”, - деп билдирди. Министрлик ошондой эле : “Түркия Сирия өкмөтү тарабынан анын биримдигин жана бүтүндүгүн сактоо үчүн жасалган бардык чараларды колдойт”,-деп кошумчалады

Өткөн айда Сирия өлкөдөгү сектанттык зомбулуктан кийин коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоо үчүн Түркиядан колдоо сураган.

Түркия 13-августта кол коюлган коргонуу келишиминин алкагында Сирияга курал-жарак, аскердик машыгуу, жабдуулар жана логистикалык колдоо көрсөтүүгө макул болгон.

Келишимге ылайык, Түркия өзүнүн билим жана тажрыйбасын бөлүшүп, аскердик жабдууларды, курал системаларын жана логистикалык материалдарды камсыз кылып, өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоого жардам берет, деп билдиришкен Түркиянын Коргоо министрлигинин атын атагысы келбеген өкүлдөрү.

Сунушталат

Түркия Сириянын аймактык бүтүндүгүн сактоо, туруктуулукту камсыз кылуу жана террордук уюмдарга каршы күрөшүү боюнча чечкиндүү позициясын сактап келет, деп кошумчалашты булактар.

Израилдин аймактык тынчтыкка жана туруктуулукка коркунучу

Ошондой эле маалымат жыйынында сөз сүйлөгөн министрликтин өкүлү Зеки Актүрк Израилдин аймактагы тынчтык менен туруктуулукту бутага алган жоопкерчиликсиз чабуулдарын улантып жатканын айтты.

Газа тилкесинде ачарчылык менен күрөшүп жаткан палестиналыктардын жашоосу күндөн-күнгө чыдагыс болуп баратат, ал эми Израиль күчтөрү тарабынан атайылап бейкүнөө жарандарды жана журналисттерди, анын ичинде ооруканадагыларды бутага алган кыргындар уланууда, деп билдирди Актүрк.

“Көз карандысыз журналисттерди бутага алуу эл аралык коомчулуктун болуп жаткан кыргындар менен гуманитардык трагедияны көрүүсүнө тоскоол болууну көздөйт. Израилдин согуш кылмыштары жана эл аралык мыйзам бузуулары үчүн жазасыз калуусу анын чексиз басмырлоочу жүрүм-турумун күчөтөт”, - деп кошумчалады ал.

Актүрк: “Мындай аракеттерге каршы, Газа тилкесинде туруктуу ок атышууну камсыз кылуу, гуманитардык жардам коридорлорун үзгүлтүксүз ачык кармоо жана жооптуу адамдарды жоопко тартуу эл аралык коомчулуктун негизги милдети болуп калды”,- деп белгиледи .

“Израилдин Сирияда, Ливанда жана Йеменде жасаган чабуулдары да биздин аймактын коопсуздугу менен туруктуулугуна доо кетирүүдө,” - деп кошумчалады ал.

“Аймактык тынчтык жана туруктуулук үчүн Израиль бардык коңшу жана аймактык өлкөлөрдүн аймактык бүтүндүгүн жана эгемендигин урматтоосу зарыл,” - деп жыйынтыктады ал.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us