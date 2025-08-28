Түркия өкмөтү бейшемби күнү Сириянын борборлоштурулган мамлекет катары сакталышын колдоорун дагы бир жолу баса белгилеп, Дамаск тарабынан аймактык бүтүндүктү коргоо үчүн жасалган бардык кадамдарды колдоого даяр экенин билдирди.
Сириянын туруктуулугу түздөн-түз Түркиянын коопсуздугу менен байланыштуу жана бул багытта жасалган ар бир кадам аймактык тынчтыкка салым кошот, деп билдирди Түркиянын Улуттук коргоо министрлиги.
“Түркия Сириянын аймактык бүтүндүгүн жана эгемендигин коргогон борборлоштурулган башкаруу модели аркылуу туруктуулукка жетишет деп ишенет жана бөлүнүүчүлүккө жол бербөө үчүн аракет кылат”, - деп билдирди министрликтин өкүлдөрү жума сайын өткөрүлгөн маалымат жыйынында.
Аскердик жардам
Министрлик 13-августта Сирия менен кол коюлган меморандумдун алкагында Сириянын Куралдуу күчтөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга багытталган машыгуу жана кеңеш берүү иш-чаралары улантылып жатканын белгиледи.
“Бул контекстте Түркия Сириянын өтүнүчүнө ылайык пландалган машыгуу борборлорун түзүү үчүн зарыл болгон колдоону көрсөтөт”, - деп билдирди. Министрлик ошондой эле : “Түркия Сирия өкмөтү тарабынан анын биримдигин жана бүтүндүгүн сактоо үчүн жасалган бардык чараларды колдойт”,-деп кошумчалады
Өткөн айда Сирия өлкөдөгү сектанттык зомбулуктан кийин коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоо үчүн Түркиядан колдоо сураган.
Түркия 13-августта кол коюлган коргонуу келишиминин алкагында Сирияга курал-жарак, аскердик машыгуу, жабдуулар жана логистикалык колдоо көрсөтүүгө макул болгон.
Келишимге ылайык, Түркия өзүнүн билим жана тажрыйбасын бөлүшүп, аскердик жабдууларды, курал системаларын жана логистикалык материалдарды камсыз кылып, өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоого жардам берет, деп билдиришкен Түркиянын Коргоо министрлигинин атын атагысы келбеген өкүлдөрү.
Түркия Сириянын аймактык бүтүндүгүн сактоо, туруктуулукту камсыз кылуу жана террордук уюмдарга каршы күрөшүү боюнча чечкиндүү позициясын сактап келет, деп кошумчалашты булактар.
Израилдин аймактык тынчтыкка жана туруктуулукка коркунучу
Ошондой эле маалымат жыйынында сөз сүйлөгөн министрликтин өкүлү Зеки Актүрк Израилдин аймактагы тынчтык менен туруктуулукту бутага алган жоопкерчиликсиз чабуулдарын улантып жатканын айтты.
Газа тилкесинде ачарчылык менен күрөшүп жаткан палестиналыктардын жашоосу күндөн-күнгө чыдагыс болуп баратат, ал эми Израиль күчтөрү тарабынан атайылап бейкүнөө жарандарды жана журналисттерди, анын ичинде ооруканадагыларды бутага алган кыргындар уланууда, деп билдирди Актүрк.
“Көз карандысыз журналисттерди бутага алуу эл аралык коомчулуктун болуп жаткан кыргындар менен гуманитардык трагедияны көрүүсүнө тоскоол болууну көздөйт. Израилдин согуш кылмыштары жана эл аралык мыйзам бузуулары үчүн жазасыз калуусу анын чексиз басмырлоочу жүрүм-турумун күчөтөт”, - деп кошумчалады ал.
Актүрк: “Мындай аракеттерге каршы, Газа тилкесинде туруктуу ок атышууну камсыз кылуу, гуманитардык жардам коридорлорун үзгүлтүксүз ачык кармоо жана жооптуу адамдарды жоопко тартуу эл аралык коомчулуктун негизги милдети болуп калды”,- деп белгиледи .
“Израилдин Сирияда, Ливанда жана Йеменде жасаган чабуулдары да биздин аймактын коопсуздугу менен туруктуулугуна доо кетирүүдө,” - деп кошумчалады ал.
“Аймактык тынчтык жана туруктуулук үчүн Израиль бардык коңшу жана аймактык өлкөлөрдүн аймактык бүтүндүгүн жана эгемендигин урматтоосу зарыл,” - деп жыйынтыктады ал.