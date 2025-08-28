Түркия менен Украинанын президенттери телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрүп, эки тараптуу карым-катнаштарды, Украина-Орусия тынчтык процессин, аймактык жана глобалдык маселелерди талкуулашты.
Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдоган украиналык кесиптеши Владимир Зеленскийге Аляска жана Вашингтондогу жолугушууларга жакындан байкоо салып жатышканын айтты. Бул маалыматты Түркиянын Коммуникация башкармалыгы бейшемби күнү түрк социалдык медиа платформасы NSosyal аркылуу бөлүштү.
Сүйлөшүү Орусиянын Киевге чабуулунан бир нече саат өткөндөн кийин болду. Кол салууда кеминде 14 жайкын тургун, анын ичинде балдар каза болуп, турак жайлар жана башка жарандык инфраструктуралар жабыркады. Бул окуя Европа Биримдигинин лидерлери жана Батыш союздаштары тарабынан катуу сынга алынды.
Эрдоган: “Түркия согушту туруктуу тынчтык менен бүтүрүү аракетин улантууда”,-деди.
Ошондой эле “Украина-Орусия согушуна адилеттүү чечим табуу мүмкүн экенин, эки тараптын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү бекемдөө зарылдыгын” айтты жана тынчтыкка жол ача турган жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жеңилдетүү үчүн Түркиянын колунан келгендин баарын кылууга даяр экенин билдирди.
Эрдоган тынчтык орногондон кийин Түркиянын Украинанын коопсуздугуна салым кошууну уланта турганын да баса белгиледи.
Коммуникация башкармалыгынын маалыматына караганда, сүйлөшүү учурунда Эрдоган Украинаны Эгемендүүлүк күнү менен куттуктады.