ДҮЙНӨ 1 мүнөт окуу Сүрөттөрдө: Трамп Иранга кол салууну пландап жатканда демонстранттар Ак үйгө чогулушту Демонстранттар Израилдин аймактагы ырайымсыздыгын айыптап, АКШны ыктымалдуу чыңалууга кийлигишпөөгө чакырышты.

Protesters rally outside White House against Israel-Iran war, in Washington / Reuters