САЯСАТ 4 мүнөт окуу Трамп Смитсониан музейлерин "антиамерикалык идеологиядан" тазалоону баштады Трамп Смитсониан музейлерин "антиамерикалык идеологиядан" тазалоону баштады Вице-президент Дж.Д.Вэнс Трамп администрациясынын Смитсониандын мүлктөрүнөн туура эмес идеологиялык таасир катары көргөн нерселерди алып салуу аракеттерин жетектейт. Вице-президент Дж.Д.Вэнс Трамп администрациясынын Смитсониандын мүлктөрүнөн туура эмес идеологиялык таасир катары көргөн нерселерди алып салуу аракеттерин жетектейт. Бөлүшүңүз

The Donald W. Reynolds Center for American Art and Portraiture, home of the National Portrait Gallery and the Smithsonian American Art Museum, is seen on Friday, March 28, 2025, in Washington [AP] / AP