Израилдин аскерлери Газа шаарынын тургундарын күч менен түштүккө көчүрүү планына даярданып жатканын билдирди. Бул кадам Газаны кайрадан басып алуу планынын бир бөлүгү катары каралып, эл аралык деңгээлде катуу сынга алынды.
Израиль армиясынын өкүлү Авичай Адрае жекшемби күндөн тарта эки жылга созулган согуштан улам үй-жайсыз калган палестиналыктар үчүн чатырлар жана баш калкалоочу жабдууларды киргизүүгө уруксат берилерин айтты. Ал бул жардамдар Бириккен Улуттар Уюму жана эл аралык гуманитардык уюмдардын көзөмөлү астында Газанын түштүгүндөгү Керем Шалом өткөрүү пункту аркылуу киргизилерин белгиледи.
Бирок, БУУ же башка гуманитардык уюмдар бул тууралуу дароо комментарий беришкен жок.
Бул билдирүү Израилдин коомдук телерадиосу KAN жана башка маалымат каражаттары армия Газаны басып алуу операциясын тездетүүгө даярданып жатканын кабарлагандан бир күн өткөндөн кийин жарыяланды. Haaretz жана Yedioth Ahronoth гезиттери армияга Газаны толук масштабдуу басып алуу операциясына даярдануу буйругу берилгенин, бирок бул сентябрга чейин ишке ашпай турганын жазышты.
«Израилдин чатырларды камсыз кылуу тууралуу билдирүүсү – бул массалык күч менен көчүрүү кылмышын актоо аракети», – деди Газадагы Өкмөттүк маалымат бюросунун директору Исмаил Тавбте Anadolu агенттигине.
«Системалуу саясат»
Ал Израиль армиясы көчүрүлгөн тургундар үчүн чатырларды орнотууну пландап жаткан аймак «жаңы кан төгүү тузагына» айланышы мүмкүн экенин эскертти. Мындай окуя буга чейин Газанын түштүгүндөгү Рафах жана Хан Юнус шаарларынын батышындагы ал-Маваси аймагында болгон, анда 1,5 миллиондон ашуун адам топтолгон.
«Оккупация астындагы тургундарды күч менен көчүрүү – бул согуш кылмышы жана адамзатка каршы кылмыш болуп эсептелет», – деди ал. Бул Женева конвенциясынын төртүнчү бөлүмүнө жана Эл аралык кылмыш сотунун Рим статутуна ылайык мыйзамсыз экенин кошумчалады.
Тавбте Газадагы тургундарды көчүрүү планы «Газаны тургундарынан бошотуп, алардын коопсуз кайтып келүү укугун чатырларда жана обочолонгон аймактарда жашоо менен алмаштырууну көздөгөн системалуу саясаттын бир бөлүгү» экенин айтты.
Шаршемби күнү Израилдин Башкы штабынын башчысы Эял Замир Газаны кайра басып алуу планынын «негизги идеясын» бекитти. Бул план Газанын түштүгүндөгү Зейтун районуна чабуул жасоону камтыйт, ал жакка армиянын 99-дивизиясы буга чейин жайгаштырылган.
Өткөн жумада Израилдин Коопсуздук кабинети премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Газаны толук кайра басып алуу планын бекитти. Бул эл аралык деңгээлде нааразычылык жаратып, өлкө ичинде да каршылык акцияларын пайда кылды. Каршылык акциялары бул план Газадагы туткундарды «өлүм жазасына» тартуу менен барабар экенин эскертишти.
Планга ылайык, алгач Газаны басып алуу үчүн анын тургундарын түштүккө көчүрүү, шаарды курчап, андан соң анын райондоруна рейддерди жүргүзүү каралган. Экинчи этапта борбордук Газадагы качкындар лагерлерин кайра басып алуу пландалган, алардын көбү буга чейин кыйрап калган.