CBS News бейшембиде билдиргендей, АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин бетме-бет сүйлөшүү ыктымалдыгы тууралуу белгисиздикке карабастан, Орусия менен Украинанын ортосунда тынчтык келишимин камсыз кылуу ниетин улантып жатканын айтты.
“Мен бул маселени карап жатам, көрүп жатам жана бул тууралуу президент Путин жана президент Зеленский менен сүйлөшүп жатам”, – деди Трамп шаршемби күнү CBS News менен телефондук маегинде. “Бир нерсе боло тургандай, бирок алар азырынча даяр эмес. Бирок бир нерсе боло турганы анык. Биз муну ишке ашырабыз”, – деди ал.
Трамп август айында Путин менен Аляскадагы саммити ийгиликсиз аяктагандан кийин жакынкы күндөрү Украинадагы согуш боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү пландап жатканын айтты. Ак үйдүн бир өкүлү Трамп бейшемби күнү Зеленский менен телефон аркылуу сүйлөшөт деп күтүлүп жатканын билдирди.
Орусиянын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова Орусиянын Ыраакы Чыгышындагы экономикалык форумда сүйлөгөн сөзүндө: «Орусия Украинага кандайдыр бир түрдө, эч кандай форматта коопсуздукка шек келтирген тышкы кийлигишүүнү кабыл албайт»,-деди.
Захарованын айтымында, Орусия Зеленский менен боло турган европалык сүйлөшүүлөрдүн алдында өз позициясын катаалдаштырып, Украинанын аймагына чет элдик аскерлерди жайгаштырууну “эч кандай форматта” карабай турганын билдирди.
Украинанын коопсуздук кепилдиктери
Бул темага байланыштуу билдирүүдө Москва Киевдин европалык союздаштарынан коопсуздук кепилдиктерин талап кылуусун аймактык туруктуулукка коркунуч катары сынга алды. Захарова, сунушталган кепилдиктерди “террор үчүн аянтча” жана “Европа континенти үчүн коркунуч кепилдиги” деп мүнөздөдү.
Шаршемби күнү Путин эгер Украинанын президенти Москвага келсе, Зеленский менен жолугушууга даяр экенин, бирок мындай жолугушуу жакшы даярдалып, конкреттүү жыйынтыктарды бериши керектигин айтты. Ал эми Украинанын тышкы иштер министри мындай жолугушуу үчүн Москванын сунушталышын четке какты.
Трамп CBS News телеканалына берген маегинде Орусия менен Украинанын ортосундагы келишпестикке нааразы экенин, бирок тынчтык келишимине жетишүү аракетин уланта берерин билдирди.
Трамп январда президенттик кызматка киришкенде Украинадагы жаңжалды тез арада токтотууну убада кылганына карабастан бул маселеде жылыш болбогонуна нааразы.