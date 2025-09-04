САЯСАТ
АКШ Венесуэлалыктар үчүн Убактылуу коргоо статусун ушул күздө токтотот
Улуттук коопсуздук департаменти Трамп администрациясынын чек арадагы коопсуздук приоритеттеринен улам программанын 10-сентябрда аяктай турганын билдирди.
АКШ Венесуэлалыктар үчүн Убактылуу коргоо статусун ушул күздө токтотот
АКШ ушул күздө Венесуэланын жарандары үчүн убактылуу коргоо статусун жокко чыгарат / AP
4 Сентябрь 2025

Улуттук коопсуздук департаменти (DHS) АКШнын ушул күздө Венесуэлалыктар үчүн Убактылуу коргоо статусун (TPS) токтоторун жарыялады.

Ички коопсуздук министри Кристи Ноем шаршемби күнү Байдендин администрациясы тарабынан 2021-жылы башталган программа расмий түрдө 10-сентябрда аяктай турганын билдирди. Бул чечим Федералдык реестрде жарыялангандан 60 күндөн кийин күчүнө кирет.

TPS программасы куралдуу жаңжалдар, табигый кырсыктар же башка өзгөчө шарттарга туш болгон өлкөлөрдүн жарандарына АКШда депортациядан коркпостон жашап, иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Конгресстин Изилдөө кызматынын маалыматына ылайык, бул статустан 250,000ден ашуун венесуэлалык пайда көргөн.

Бул кадам Трамптын администрациясы мыйзамсыз миграцияны ооздуктоо аракеттерин күчөтүп жаткан учурга туш келди. АКШнын Жарандык жана Иммиграция кызматынын (USCIS) басма сөз катчысы Мэтью Трагессер улуттук коопсуздук жана тышкы саясатка байланыштуу тынчсызданууларга шилтеме жасап, программаны улантуу "Трамп администрациясынын түштүк чек арасын коргоо аракеттерине доо кетирет" деп билдирди.

Үй-бүлөлөрдүн ажырашы

DHS АКШдан кетип жаткан венесуэлалыктар мобилдик тиркеме аркылуу кетүүнү каттап, бекер учуу, 1000 доллар төлөм жана келечектеги мыйзамдуу иммиграция мүмкүнчүлүктөрүн ала аларын жарыялады.

TPS программасынын аякташы Байден администрациясынын венесуэлалыктар үчүн саясий жана экономикалык кризиске байланыштуу кеңейтилген коргоо чараларынан чегинүүнү билдирет. Акыркы жылдары миллиондогон венесуэлалыктар саясий жана экономикалык абалдын начарлашынан улам чет өлкөлөргө качып, алардын көбү АКШга отурукташкан.

Иммиграцияны колдогон уюмдар TPS программасынын аякташы бул макамдын негизинде туруктуулукка жеткен үй-бүлөлөрдүн жашоосун бузат деп эскертишти. Администрация болсо бул чечимди Трамптын саясий платформасынын борборундагы чек ара коопсуздугу саясатын сактоо үчүн зарыл деп эсептейт.

