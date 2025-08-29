Палестинанын саламаттыкты сактоо кызматкери бейшемби күнү Израиль армиясы түштүк Газадагы Нассер медициналык комплексинде журналисттер үчүн борбор болгон аймакты атайылап бутага алганын, андан кийин аларды куткарууга шашылган гуманитардык кызматкерлерге сокку урганын билдирди.
Израилдин соккуларынын натыйжасында кеминде 20 адам, анын ичинде беш журналист каза болуп, бул окуя дүйнөлүк айыптоолорго жана калыс иликтөө талаптарына алып келди.
Оорукананын медайымдар бөлүмүнүн директору Сакир видео билдирүүсүндө Израиль күчтөрү хирургиялык имараттын төртүнчү кабатында ХАМАСтын жашыруун камерасы бар деп жалган доомат койгонун айтты.
“Бул аймак, операциялык бөлмөнүн жанындагы тепкичтер, журналисттер үчүн борбор болуп саналат. Биз баарыбыз бул жердин журналисттер үчүн борбор экенин билебиз. Алар камераларын жогорку кабатка коюп, жергиликтүү жана эл аралык агенттиктерге жаңылыктарды жеткиришет. Бул жашыруун эмес. Бул бизге да, Израилге да белгилүү нерсе,” – деди ал.
Сакир кошумчалагандай, эгерде Израиль бийлиги журналисттердин бар экенинен күмөн санаса, оорукананын кызматкерлери менен байланышса болмок.
“Алар биздин номерлерди билишет. Кээде биз менен байланышып турушат. Эгерде төртүнчү кабаттагы журналисттердин бардыгына байланыштуу кандайдыр бир каршылыктары болсо, биз муну оңдой алмакпыз. Бул кыйын эмес. Биз журналисттерден түшүп, бул жерден кетүүнү сурана алмакпыз. Бирок алар бул аймакты жаңылыктарды жеткирүү үчүн көптөн бери колдонуп келишет,” – деп түшүндүрдү ал.
Ал Израилди жарадарларды эвакуациялоого аракет кылган гуманитардык кызматкерлерге экинчи сокку урганы үчүн айыптады.
“Эң таң калыштуусу, эмне үчүн Израиль аба күчтөрү төртүнчү кабаттагы журналисттерди бутага алды, анан биз гуманитардык кызматкерлерибизди аларды куткарууга жөнөткөндө, аларды дагы соккуга алды. Бул эмнеге керек? Эмне үчүн бизди өлтүрүүгө аракет кылып жатасыңар? Биз гуманитардык аймакта, саламаттыкты сактоо мекемесинде иштеп жатабыз. Биз эл аралык эрежелерге жана мыйзамдарга ылайык корголушубуз керек,” – деди ал.
Дүйшөмбү күнү Хан Юнустагы Нассер медициналык комплексине Израилдин соккусунан кеминде 20 палестиналык, анын ичинде беш журналист жана бир өрт өчүрүүчү каза болуп, бир нече адам жаракат алды.
Газадагы Палестинанын Саламаттыкты сактоо министрлиги курман болгондордун арасында бейтаптар, саламаттыкты сактоо кызматкерлери, жарандык коргонуу мүчөлөрү жана басма сөз кызматкерлери бар экенин ырастады.
Каза болгондордун арасында Палестина ТВнын оператору Хуссам аль-Масри, Аль-Жазиранын фотографы Мухаммад Салама, эркин журналист Мариам Абу Дагга, фотожурналист Моаз Абу Таха жана көз карандысыз кабарчы Ахмед Абу Азиз бар.
Ошол эле күнү Хан Юнустун башка жеринде Израилдин аткылоосунан дагы бир журналист Хасан Духан каза болуп, 2023-жылдын октябрынан бери каза болгон журналисттердин жалпы саны 246га жетти.
Бул кандуу чабуул медиа уюмдарынын айыптоосуна алып келди.
Израиль 2023-жылдын октябрынан бери Газада 63000ге жакын палестиналыкты өлтүрдү.
Согуш бул аймакты кыйратып, Израиль киргизген ачарчылык менен жабыркап жатат.
Өткөн жылдын ноябрында Эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга жана анын мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка Газадагы согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу ордерин чыгарган.
Ошондой эле Израиль эл аралык сотто бул аймактагы согуш үчүн геноцид иши боюнча жоопко тартылууда.