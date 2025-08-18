САЯСАТ
2 мүнөт окуу
Трамптын Украинага билдирүүсү: Аймак берилиши керек
Украинанын президенти Владимир Зеленский дүйшөмбү күнү Ак үйдө Трамп менен жолугуп, сунуштарды талкуулайт.
Трамптын Украинага билдирүүсү: Аймак берилиши керек
Трамп Украинанын Россияга айрым жерлерин берүүгө чакырган социалдык тармактардагы жазууну белгиледи. / AP
18 Август 2025

АКШнын президенти Дональд Трамп "Truth Social" платформасында бир колдонуучунун Украина жеринин бир бөлүгүн Орусияга берүүгө даяр болушу керек деген билдирүүсүн бөлүштү.

Жекшембиде Трамп: "Украина Орусияга айрым аймактарын берүүгө даяр болушу керек, антпесе согуш канчалык узакка созулган сайын алар ошончолук көп аймагынан ажырайт!" деген эле.

АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио буга чейинки билдирүүсүндө Орусия менен Украина тынчтык келишимине жетишүү үчүн “ийкемдүүлүк көрсөтүшү” керектигин айткан.

Рубио Fox News телеканалына: “Согушуп жаткан эки тараптын ортосунда тынчтык келишими түзүлүшү үчүн эки тарап тең бир нерседен баш тартууга макул болушу керек. Антпесе бир тарап баарын алса, бул тынчтык келишими эмес, багынуу болуп эсептелет,” – деди.

Ал жума күнү Аляскадагы Анкоридж шаарында АКШнын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин ортосундагы саммиттен калган негизги маселелерди белгилеп өттү: “аймактык чек аралар кайда жайгашат, коопсуздуктун узак мөөнөттүү кепилдиктери жана Украина ким менен аскердик альянс түзө алат”.

Рубио аймактык чечимдердин Украинага таандык экенин билдирип: «Алардын аймагы, алардын өлкөсү»,-деди.

Трамп менен Путин Аляскада үч сааттык жабык эшик артындагы жолугушуудан кийин Путин “түшүнүшүүгө” жетишкендерин айтты.

Сунушталат

Саммиттен кийин Трамп Fox News телеканалына берген маегинде маанилүү маселелер боюнча макулдашууга жетишилгенин, болгону майда-чүйдө нерселер калганын билдирген.

Ак үйдөгү жолугушуу

Украинанын президенти Владимир Зеленский дүйшөмбү күнү Ак үйдө Трамп менен жолугуп, сунуштарды талкуулайт.

Европанын жогорку даражалуу лидерлери менен НАТОнун башчысы Украина темасындагы сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн дүйшөмбү күнү Вашингтонго барат.

Жыйынга Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Италиянын премьер-министри Жоржия Мелони, Германиянын канцлери Фридрих Мерц, Финляндиянын президенти Александр Стубб, Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен жана НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте катышат.

Жекшемби күнү Truth Social платформасында Трамп Путиндин АКШда чоң саммит өткөрүүсүнө уруксат берүү менен “чоң жеңилүүгө” учурады деген маалымат каражаттарынын кабарларын сынга алды.

Путиндин “жолугушууну АКШдан башка жерде өткөрүүнү каалаганын, бирок жалган маалымат каражаттары муну билгенин айтып: “ Бул чоң талаш-тартыш болгон!” – деп кошумчалады.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us