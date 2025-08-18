АКШнын президенти Дональд Трамп "Truth Social" платформасында бир колдонуучунун Украина жеринин бир бөлүгүн Орусияга берүүгө даяр болушу керек деген билдирүүсүн бөлүштү.
Жекшембиде Трамп: "Украина Орусияга айрым аймактарын берүүгө даяр болушу керек, антпесе согуш канчалык узакка созулган сайын алар ошончолук көп аймагынан ажырайт!" деген эле.
АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио буга чейинки билдирүүсүндө Орусия менен Украина тынчтык келишимине жетишүү үчүн “ийкемдүүлүк көрсөтүшү” керектигин айткан.
Рубио Fox News телеканалына: “Согушуп жаткан эки тараптын ортосунда тынчтык келишими түзүлүшү үчүн эки тарап тең бир нерседен баш тартууга макул болушу керек. Антпесе бир тарап баарын алса, бул тынчтык келишими эмес, багынуу болуп эсептелет,” – деди.
Ал жума күнү Аляскадагы Анкоридж шаарында АКШнын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин ортосундагы саммиттен калган негизги маселелерди белгилеп өттү: “аймактык чек аралар кайда жайгашат, коопсуздуктун узак мөөнөттүү кепилдиктери жана Украина ким менен аскердик альянс түзө алат”.
Рубио аймактык чечимдердин Украинага таандык экенин билдирип: «Алардын аймагы, алардын өлкөсү»,-деди.
Трамп менен Путин Аляскада үч сааттык жабык эшик артындагы жолугушуудан кийин Путин “түшүнүшүүгө” жетишкендерин айтты.
Саммиттен кийин Трамп Fox News телеканалына берген маегинде маанилүү маселелер боюнча макулдашууга жетишилгенин, болгону майда-чүйдө нерселер калганын билдирген.
Ак үйдөгү жолугушуу
Украинанын президенти Владимир Зеленский дүйшөмбү күнү Ак үйдө Трамп менен жолугуп, сунуштарды талкуулайт.
Европанын жогорку даражалуу лидерлери менен НАТОнун башчысы Украина темасындагы сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн дүйшөмбү күнү Вашингтонго барат.
Жыйынга Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Италиянын премьер-министри Жоржия Мелони, Германиянын канцлери Фридрих Мерц, Финляндиянын президенти Александр Стубб, Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен жана НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте катышат.
Жекшемби күнү Truth Social платформасында Трамп Путиндин АКШда чоң саммит өткөрүүсүнө уруксат берүү менен “чоң жеңилүүгө” учурады деген маалымат каражаттарынын кабарларын сынга алды.
Путиндин “жолугушууну АКШдан башка жерде өткөрүүнү каалаганын, бирок жалган маалымат каражаттары муну билгенин айтып: “ Бул чоң талаш-тартыш болгон!” – деп кошумчалады.