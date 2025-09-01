ДҮЙНӨ
ШКУ саммити Тяньцзинде Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин ачылыш сөзү менен башталды
Саммиттин соңунда лидерлердин Тяньцзинь Декларациясына кол коюшу жана 10 жылдык стратегияны бекитүүсү күтүлүүдө.
/ Reuters
1 Сентябрь 2025

Дүйшөмбү күнү Кытайдын түндүгүндөгү Тяньцзин шаарында Шанхай Кызматташтык Уюмунун (ШКУ) 25-саммити Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин ачылыш сөзү менен башталды.

Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Шанхай Кызматташтык Уюмунун бардык мүчөлөрү менен биргеликте аймактык коопсуздук форумун жаңы деңгээлге көтөрүүнү максат кылгандарын билдирип, жаңы глобалдык коопсуздук тартибин түзүү амбициясын жарыялады.

Саммиттин ачылыш сөзүндө 20дан ашуун дүйнөлүк лидерлерге кайрылган Си Цзиньпин Шанхай Кызматташтык Уюму эл аралык мамилелердин жаңы моделин түзгөнүн белгилеп, форумдун тышкы кийлигишүүгө ачык каршы экенин айтты.

Кытайдын президенти дүйнөлүк тартиптеги "бейбаштык жүрүм-турумду" сынга алып, лидерлерди "адилеттикти жана калыстыкты карманууга, кансыз согуштун менталитетине, кагылышууларга жана зомбулук жүрүм-турумдарга каршы турууга" чакырды.

«ШКУ ири рынокторубуздун күчүн пайдаланышы керек», – деген Си АКШнын тарифтерине каршы экономикалык кызматташтыкка, адилеттүүлүккө жана калыстыкка басым жасады.

Сунушталат

Ошондой эле ал ШКУга мүчө өлкөлөргө быйыл 2 миллиард юань (280,4 миллион доллар) грант бөлүп берүүнү убада кылды.

Кытайдын келерки үч жылда Шанхай Кызматташтык Уюмунун Банктар аралык консорциумуна караштуу банктарга кошумча 10 миллиард юань (1,4 миллиард доллар) насыя берерин кошумчалады.

Өз улуттук билдирүүлөрүн жасоонун алдында 10 мүчөдөн турган блоктун лидерлери, анын ичинде Россиянын Президенти Владимир Путин Тяньцзинь шаарында үй-бүлөлүк фотосүрөткө түшүштү.

Саммиттин соңунда лидерлер коопсуздук, соода, энергетика жана маданий кызматташтык боюнча жыйынтыктоочу документтер менен бирге Тяньцзин декларациясына кол коюшу жана 10 жылдык стратегияны бекитүүлөрү күтүлүүдө.

Саммитте Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташынын 80 жылдыгы жана БУУнун негизделиши боюнча билдирүүлөр да жарыяланат.

