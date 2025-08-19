ДҮЙНӨ
2 мүнөт окуу
Трамп сүйлөшүүлөрдү токтотуп Путинге телефон чалды
Европалык лидерлер Вашингтондо туруктуу тынчтыктын ачкычы катары бекем коопсуздук кепилдиктерин баса белгилешти.
Трамп сүйлөшүүлөрдү токтотуп Путинге телефон чалды
Трамп Европа өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү токтотуп, Украинадагы тынчтык боюнча Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү / AP
12 саат мурун

Сүйлөшүүлөрдөн кабардар булактын айтымында, АКШ президенти Дональд Трамп Украина боюнча келишимге жетишүү аракеттерин талкуулоо үчүн Ак үйдө европалык лидерлер менен жолугушууну үзгүлтүккө учуратып, Орусиянын президенти Владимир Путинге телефон чалды.

Сүйлөшүү Трамп Украинанын президенти Владимир Зеленский менен Улуу Британия, Франция, Германия, Италия, Финляндия, Еврокомиссия жана НАТОнун лидерлерин кабыл алган учурда өттү.

Германиянын Bild гезитинин жазганына караганда Трамп сүйлөшүүлөр жабык эшик артында өтүп жаткан Чыгыш залдан чыгып, сүйлөшүүнү өзүнчө өткөргөн.

Трамп буга чейин европалык лидерлерге сүйлөшүүлөрдөн кийин Путинге телефон чала турганын айткан. Андан көп өтпөй жолугушуу аяктады.

Коопсуздук кепилдиктери

Европа лидерлери Вашингтондо Украина үчүн милдеттүү коопсуздук кепилдиктери туруктуу тынчтыкка жетишүү үчүн өтө маанилүү экенин баса белгилешти.

Сунушталат

"Биз бул жерге европалыктар, достор жана союздаштар катары келдик... Өлтүрүүнү токтоткула. Бул чындап эле биздин жалпы кызыкчылыгыбыз," - деп билдирди Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Ляйен.

Ал НАТОнун 5-беренесине негизделген кепилдиктер Украинанын узак мөөнөттүү коопсуздугу үчүн "өтө маанилүү" экенин айтты.

НАТОнун баш катчысы Марк Рютте да шашылыш чара көрүү зарылдыгын билдирип: "Эгер биз муну жакшы башкара алсак, аны токтото алабыз. Биз муну токтотушубуз керек. Өлтүрүүнү токтотушубуз керек, Украинанын инфраструктурасын талкалоону токтотушубуз керек," - деди.

Италиянын премьер-министри Жоржия Мелони болсо 5-беренеге окшош моделди биринчи болуп Италия сунуштаганын айтып: "Биринчи маселе – коопсуздук кепилдиктери – мунун кайра кайталанбай турганына кантип ишенсе болот. Бул ар кандай тынчтыктын негизги шарты," - деди.

Британиянын премьер-министри Киер Стармер Вашингтондогу жолугушууну "тарыхый кадам" деп атап, Украинанын коопсуздугу Европанын коопсуздугу экенин баса белгиледи.

Лидерлер ошондой эле Трамп, Путин жана Зеленскийдин ортосунда өткөрүлүшү мүмкүн болгон үч тараптуу жолугушууну да талкуулашты.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us