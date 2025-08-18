САЯСАТ
Шараа: «СДК 10-марттагы келишим боюнча «карама-каршы белгилерди» жөнөтүүдө»
Ахмед Шараа Сириянын биримдигине жана эгемендигине берилгендигин ырастады.
10-мартта Сириянын президенти СДКны мамлекеттик мекемелерге интеграциялоо боюнча макулдашууга кол коюлганын жарыялады. / AA
18 Август 2025

Сириянын президенти Ахмед аль-Шараа Сирия Демократиялык Күчтөрүнүн (СДК) 10-марттагы макулдашууну ишке ашыруу боюнча коомдук билдирүүлөрү менен жердеги аракеттеринин ортосунда карама-каршылыктар бар экенин айтты.

Анын бул сөздөрү шаршемби күнү Идлибдин түндүк провинциясынан келген делегация менен жолугушуу учурунда айтылып, жекшемби күнү президенттик аппарат тарабынан жарыяланган видеодо көрсөтүлдү.

Шараа СДК медиада жана сүйлөшүүлөрдө 10-марттагы макулдашууну ишке ашырууга даяр экенин билдирип, бирок иш жүзүндө карама-каршы белгилерди берип жатканын белгиледи. Ал макулдашууну ишке ашыруу механизмдери боюнча талкуулар дагы эле уланып жатканын кошумчалады.

Президент Сирия, СДК, АКШ жана Түркия бул макулдашуунун алкагында түшүнүшүүгө жетишкенин айтып, бул төрт негизги оюнчу түндүк-чыгыш Сирия боюнча бир пикирге келсе, ал ишке ашырыларын белгиледи.

Ал макулдашуунун жыл аягына чейин ишке ашырылышы үчүн мөөнөт коюлганын баса белгилеп, Түндүк-Чыгыш Сирияда тынчтык жолу менен чечүү үчүн эл аралык колдоо бар экенин айтты.

Жерден баш тартуу жок

Шараа бул маселе бир нече айдын ичинде чечилиши мүмкүн деген оптимизмин билдирип, Сирия "бир да сантиметр жеринен баш тартпай турганын" жана бардык жарандардын укуктарын мамлекеттик мыйзам жана конституциянын негизинде коргой турганын кайталады.

10-мартта Сириянын президенттиги СДКны мамлекеттик институттарга интеграциялоо боюнча макулдашууга кол коюлганын жарыялап, өлкөнүн аймактык биримдигин бекемдеп, бөлүнүү аракеттерин четке каккан.

СДК негизинен ПКК террордук уюмунун сириялык бутагы болгон ЙПГ тобу тарабынан башкарылат.

Сирия өкмөтү өткөн жылы Башар аль-Асаддын бийликтен кетирилишинен кийин коопсуздук чараларын күчөтүп келет. Асад декабрда Орусияга качып кеткен, бул 1963-жылдан бери бийликте турган Баас партиясынын режиминин аякташын билдирген. Январь айында Шараа жетектеген жаңы башкаруу түзүлгөн.

