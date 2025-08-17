ДҮЙНӨ
Кытайдын түндүгүндөгү селден 8 адам каза болду
Баяннурга жакын жердеги дарыя ташкындап, эс алуучуларды агызып кетти. Окуя Пекиндеги катуу жааган жамгырдан бир нече жума өткөндөн кийин болуп, адистер климаттык кризистен улам келип чыккан муссондук ашыкча жаандардын таасири экенин белгилешүүдө.
Кытайдын түндүгүндөгү селден 8 адам каза болду
Кытайдын Гуандун провинциясынын Цинюань шаарында бир нече күндүк катуу жамгырдан кийин суу каптаган үйлөр жана балык чарбаларынын дрондон тартылган сүрөтү (8-август, 2025-жыл). / Reuters
17 Август 2025

Кытайдын түндүк тарабында катуу селден улам сегиз адам каза болуп, дагы төртөө дайынсыз жоголгонун мамлекеттик маалымат каражаттары жекшемби күнү кабарлады. Чыгыш Азиядагы муссон жамгырлары дүйнөдөгү экинчи ири экономиканын аймагында аба ырайынын башаламан өзгөрүшүнө алып келүүдө.

Ички Монголиянын чөлдүү аймагынан агып өткөн дарыянын жээги ишемби күнү саат 14:00дө (GMT) ташып, Баяннур шаарынын четиндеги 13 эс алуучуну каптап кеткен. Бул шаар айыл чарба боюнча маанилүү борбор болуп саналат. Бир адам куткарылганы маалымдалды.

Кытай июль айынан бери катуу жаан-чачындан улам өзгөчө аба ырайынын шарттарына туш болуп келет. Муссондун түндүк жана түштүк аймактарда токтоп калышы жаан-чачындын адаттагыдан оор болушуна алып келди.

Аба ырайы боюнча адистер бул өзгөрүүлөрдү климаттык кризис менен байланыштырып, тез-тез кайталанган селдер миңдеген адамдарды жер которууга мажбурлап, миллиарддаган юань экономикалык чыгымга дуушар кылып жатканын белгилешет.

Баяннур шаары улуттук деңгээлде дан жана май өндүрүүчү маанилүү база болуп, ошондой эле кой өстүрүү жана кайра иштетүү борбору катары белгилүү.

Түштүк Хайнань провинциясында үч жарым айга созулган кеме каттамдарынын токтотулушу ишемби күнү аяктаганын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлады. Айыл чарба иштери боюнча расмий өкүлдөр катуу жаан-чачындан улам кемелерди портто калууга буйрук беришкен эле.

Ички Монголиядагы сел 1000 чакырым алыстыктагы Бээжинде өткөн айдын аягында болгон катуу жаандан кийин келип чыкты. Ал жаан 44 адамдын өмүрүн алып, 70000ден ашуун тургундарды эвакуациялоого мажбур кылган.

Өткөн жумада борбордук өкмөт 430 миллион юань (59.9 миллион доллар) өлчөмүндө жаңы жардам каражатын бөлгөнүн жарыялады. Бул апрель айынан бери бөлүнгөн жалпы каражатты 5.8 миллиард юанга жеткирди.

