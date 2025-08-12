Пакистан Индиянын Тышкы иштер министрлигинин (ТИМ) Пакистан армиясынын башчысы АКШга болгон сапарында айткан сөздөрүнө байланыштуу билдирүүсүн "катуу четке какты" жана аны "жетилбеген" жана "фактыларды бурмалап, сөздөрдү контексттен чыгарып айтууга болгон өнөкөт адаттын далили" деп атады.
Шейшемби күнү Пакистандын Тышкы иштер министрлиги билдирүү жасап, Индиянын бул сөздөрдү "өзөктүк коркутуу" деп мүнөздөөсүн "адаштыруучу жана өз кызыкчылыгына ылайыкташтырылган түшүнүк" деп атап, Пакистан "күч колдонууга же күч колдонуу коркунучуна катуу каршы экенин" билдирди.
Пакистан Жаңы Делинин "согуштук риторика жана коркутуу менен жооп берүү" адатын айыптап, ТИМдин айыптоолорун "жоопкерчиликсиз жана далилсиз" деп четке какты.
Министрлик Пакистанды "жоопкерчиликтүү өзөктүк куралга ээ мамлекет" деп мүнөздөп, анын толук жарандык көзөмөл астындагы башкаруу жана көзөмөл структурасы бар экенин белгиледи. Ошондой эле, Пакистан коопсуздук маселелеринде ар дайым тартип жана токтоолук көрсөтүп келгенин кошумчалады.
Пакистан Индиянын билдирүүсүндө "үчүнчү өлкөлөргө карата маанисиз шилтемелер" бар экенин сынга алып, муну "Индиянын дипломатиялык ишениминин жоктугун" жана "башка өлкөлөрдү керексиз аралаштырууга болгон бекер аракет" деп атады.
Билдирүүдө "Индиянын агрессиясы же Пакистан эгемендүүлүгүнө жана аймактык бүтүндүгүнө болгон кандайдыр бир бузуу" дароо жана тең жооп менен тосулары айтылып, "кайсы бир эскалация үчүн жоопкерчилик Индиянын жетекчилигине жүктөлөт" деп белгиленди.
‘Кадимки адат’
Пакистан армиясынын башчысы генерал Асым Мунир ишемби күнү АКШга болгон сапарында Индияга Инд дарыясын бууп салууга эч качан жол бербей турганын жана суу укуктарын коргоо үчүн бардык чараларды көрөрүн билдирди.
"Биз Индиянын дамба куруусун күтүп турабыз, ал курулганда аны жок кылабыз", – деп Пакистан-Америкалык коомчулук менен Флорида штатынын Тампа шаарында өткөн иш-чарада айтканын бир нече индиялык маалымат каражаттары кабарлашты.
"Инд дарыясы индиялыктардын үй-бүлөлүк мүлкү эмес. Бизде дарыяны токтотуу боюнча индиялык пландарды жокко чыгарууга жетиштүү ресурстар бар" делди.
Мунирдин сөздөрүнө жооп берип, Индия улуттук коопсуздугун коргоо үчүн бардык зарыл чараларды көрөрүн билдирди.
Шейшемби күнү эрте, Индиянын ТИМинин өкүлү Рандхир Жайсвал Жаңы Делинин көңүлү Пакистан армиясынын башчысынын АКШда айткан сөздөрүнө бурулганын билдирди. Ал "өзөктүк коркутуу" Пакистан үчүн "кадимки адат" экенин белгиледи.
Ал бул сөздөр "өзөктүк башкаруу жана көзөмөлдүн ишенимдүүлүгү боюнча көптөн бери айтылып келе жаткан шек саноолорду" күчөтөрүн жана "аскердик күчтөр террористтик топтор менен тыгыз байланышта болгон мамлекетте" мындай шек саноолор негиздүү экенин кошумчалады.
Жайсвал бул сөздөр "достук мамиледеги үчүнчү өлкөнүн аймагынан айтылганы өкүнүчтүү" экенин белгилеп, Индия "өзөктүк коркутууга баш ийбей турганын" жана "улуттук коопсуздугун коргоо үчүн "бардык зарыл чараларды көрөрүн" кайталады.