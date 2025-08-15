ТРТ Израилдин 2023-жылдын октябрынан бери уланган ырайымсыз кол салуулары учурунда Газада болгон кыйроонун көлөмүн көрсөткөн эксклюзивдүү абадан тартылган кадрларды көрсөттү.
Кабарчы Мүжахит Айдемир менен оператор Осман Экен Иорданиянын абадан жардам түшүрүү операциясы учурунда Газанын кантип таанылгыс абалга келгенин документтешти. Израилдин абадан, кургактыктан жана деңизден сокку уруулары он миңдеген адамдарды өлтүрүп, бүтүндөй кварталдарды урандыга айландырды.
Жергиликтүү саламаттыкты сактоо органдарынын маалыматы боюнча, 2023-жылдын 7-октябрынан бери Израилдин кол салууларынан кеминде 61 776 палестиналык набыт болуп, 154 906 киши жараат алды. Миңдеген адамдар урап түшкөн имараттардын астында көмүлгөнү болжолдонууда.
Бир нече айга созулган блокада азык-түлүк, суу, дары-дармек жана башка керектүү товарлардын агымын катуу чектөө менен гуманитардык кризисти күчөттү. Жардам берүүчү уюмдар ачарчылыкка окшош шарттар боюнча эскертишүүдө. Кабарларга караганда, 239 адам ачарчылыктан өлдү, алардын кеминде 106сы балдар. Акыркы 24 саатта эле дагы төрт бала жана бир чоң адам ачкачылыктан каза болду.
Бириккен Улуттар Уюмунун жана гуманитардык топтордун маалыматы боюнча, Газанын инфраструктурасынын 88%ы талкаланган.
Аймактын 2,3 миллион калкынын басымдуу көпчүлүгү - болжол менен 2 миллион киши жер которгон, көбү бир нече жолу көчүүгө аргасыз болушкан. Жер которгон үй-бүлөлөр толуп кеткен мектептерде же убактылуу чатырларда баш калкалоодо. Бул жерлер санитардык абалдын начардыгынан, таза сууга жетүүнүн чектелүүсүнөн жана илдеттин тез таралышынан жапа чегишет.
Израил күчтөрү жардам бөлүштүрүүчү пункттарды жана убактылуу баш калкалоочу жайларды бутага алгандыгы үчүн айыпталууда. Палестиналык расмий өкүлдөрдүн айтымында, май айынын аягынан бери мындай жайларга жасалган чабуулдардан кеминде 1881 адам набыт болуп, 13900дөй киши жарадар болгон.
Укук коргоо уюмдары жана БУУнун агенттиктери ачкачылык менен жокчулукту согуш куралы катары колдонуу эл аралык укукка каршы келерин байма-бай айтып, Газадагы кырдаал азыр толук гуманитардык апаатка айлангандыгын эскертишет.