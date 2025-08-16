ТҮРКИЯ
1 мүнөт окуу
Түркия Пакистандагы суу ташкындарынан болгон оор жоготуулар боюнча көңүл айтты
Түркия Пакистандагы жаан-чачындардан жана жер көчкүлөрдөн жабыркаган жашоочуларга көңүл айтты.
Түркия Пакистандагы суу ташкындарынан болгон оор жоготуулар боюнча көңүл айтты
Кыйла курмандыктар Хайбер-Пахтунхвада катталды, ал эми бир нече жабыркаган аймактарда байланыш үзүлдү. / AA
16 Август 2025

Түркия ишемби күнү Пакистандагы селдерден улам жүздөгөн адамдардын өмүрү кыйылганына байланыштуу көңүл айтты.

Түркиянын Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө:“Пакистандагы селдерден улам адамдардын өмүрү кыйылганына терең кайгырып жатабыз”, – деп айтылды.

“Каза болгондорго Алланын ырайымын тилейбиз жана Пакистан элине көңүл айтабыз”, – деп кошумчаланды билдирүүдө.

Пакистан бийлигинин ишемби күнкү маалыматына ылайык, катуу жааган жамгырлардан улам келип чыккан сел жана жер көчкүлөрдөн каза болгондордун саны 321ге жетти.

Каза болгондордун көбү Хайбер-Пахтунхва провинциясында катталган, анда провинциялык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы 307 адамдын каза болгонун билдирди.

Гилгит-Балтистан провинциясында беш адам, ал эми Пакистан башкарган Кашмирде (Азад Жамму жана Кашмир деп да аталат) тогуз адам каза болгону кабарланды.

Сунушталат

Бир нече аймактарда байланыш үзгүлтүккө учурады, себеби мобилдик байланыш мунаралары жабыркаган.

Дагы селдер күтүлүүдө

Улуттук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы жума күндөн тартып 10-сентябрга чейин дагы бир муссондук жаан-чачын толкуну күтүлүп жатканын эскертти.

Бийликтер ошондой эле температуранын жогорулашы бийик тоолуу аймактардагы кар жана мөңгүлөрдүн эришин тездетип, дарыялардагы суунун агымын көбөйтүп жатканын белгилешти.

Июнь айынан сентябрга чейин созулган муссондук жаан-чачындар Түштүк Азияда, анын ичинде Пакистанда көп учурда кыйроолорду алып келет, бирок акыркы жылдары климаттын өзгөрүшү алардын алдын ала айтуусу мүмкүн эместигин жана күчүн көбөйттү.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us