Түркия ишемби күнү Пакистандагы селдерден улам жүздөгөн адамдардын өмүрү кыйылганына байланыштуу көңүл айтты.
Түркиянын Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө:“Пакистандагы селдерден улам адамдардын өмүрү кыйылганына терең кайгырып жатабыз”, – деп айтылды.
“Каза болгондорго Алланын ырайымын тилейбиз жана Пакистан элине көңүл айтабыз”, – деп кошумчаланды билдирүүдө.
Пакистан бийлигинин ишемби күнкү маалыматына ылайык, катуу жааган жамгырлардан улам келип чыккан сел жана жер көчкүлөрдөн каза болгондордун саны 321ге жетти.
Каза болгондордун көбү Хайбер-Пахтунхва провинциясында катталган, анда провинциялык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы 307 адамдын каза болгонун билдирди.
Гилгит-Балтистан провинциясында беш адам, ал эми Пакистан башкарган Кашмирде (Азад Жамму жана Кашмир деп да аталат) тогуз адам каза болгону кабарланды.
Бир нече аймактарда байланыш үзгүлтүккө учурады, себеби мобилдик байланыш мунаралары жабыркаган.
Дагы селдер күтүлүүдө
Улуттук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы жума күндөн тартып 10-сентябрга чейин дагы бир муссондук жаан-чачын толкуну күтүлүп жатканын эскертти.
Бийликтер ошондой эле температуранын жогорулашы бийик тоолуу аймактардагы кар жана мөңгүлөрдүн эришин тездетип, дарыялардагы суунун агымын көбөйтүп жатканын белгилешти.
Июнь айынан сентябрга чейин созулган муссондук жаан-чачындар Түштүк Азияда, анын ичинде Пакистанда көп учурда кыйроолорду алып келет, бирок акыркы жылдары климаттын өзгөрүшү алардын алдын ала айтуусу мүмкүн эместигин жана күчүн көбөйттү.