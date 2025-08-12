12 саат мурун
Пакистан армиясы шейшемби күнү коңшу Ооганстан менен чектешкен аймакта төрт күндүн ичинде 50 террорчуну жок кылганын билдирди. Бул окуя Кытайдын "Бир алкак, бир жол" долбоорлору жайгашкан маанилүү түштүк-батыш аймагында болгон.
Мекеменин маалыматына ылайык, операция бейшемби күнү башталып, террорчулар жана сепаратисттер активдүү болгон Белужистан аймагында жүргүзүлгөн.
Бул маалымат көз карандысыз булактар тарабынан тастыктала элек.
Бул окуя боюнча маалыматтар дагы жаңыртылууда.