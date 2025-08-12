ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Пакистан армиясы Ооганстан чек арасында 50 террористти жок кылганын билдирди
Пакистандын аскерий күчтөрү Ооганстан менен чектеш аймактарда террористтерди жана сепаратисттерди жок кылуу үчүн операцияны баштагандыгын билдирди.
(Архивдик сүрөт) Пакистандын жоокери Пакистандын Түндүк Вазиристан аймагындагы Ооганстан менен чек арадагы тосмодо кайтарууда турат. / Reuters
12 саат мурун

Пакистан армиясы шейшемби күнү коңшу Ооганстан менен чектешкен аймакта төрт күндүн ичинде 50 террорчуну жок кылганын билдирди. Бул окуя Кытайдын "Бир алкак, бир жол" долбоорлору жайгашкан маанилүү түштүк-батыш аймагында болгон.

Мекеменин маалыматына ылайык, операция бейшемби күнү башталып, террорчулар жана сепаратисттер активдүү болгон Белужистан аймагында жүргүзүлгөн.

Бул маалымат көз карандысыз булактар тарабынан тастыктала элек.

Бул окуя боюнча маалыматтар дагы жаңыртылууда.

