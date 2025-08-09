Кытай ишемби күнү Шаньдун провинциясынан Geely-04 спутник тобун пландаштырылган орбитага алып чыккан ракетаны учурду, деп билдирди маалымат каражаттары.
"Smart Dragon-3" ракетасы Ричжао шаарына жакын жерде деңизден жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:31де (жума GMT 16:31) учурулганын Синьхуа мамлекеттик маалымат агенттиги билдирди.
Деңиздеги учуруу миссиясы Тайюань спутник учуруу борбору тарабынан ишке ашырылды.
Унаадан унаага байланыш кызматтарын жана океандарды байкоону камсыз кылуу үчүн кытайлык Geely Automotive унаа өндүрүүчүсү үчүн он бир байланыш спутниги учурулду.
Geely спутник программасы 2018-жылы автономдуу айдоо технологияларын, жогорку тактыктагы жайгашууну жана глобалдык туташууну колдогон төмөн Жер орбитасын (LEO) иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн аэрокосмостук бөлүмү Geespace тарабынан башкарылат.
Компания 2025-жылдын аягына чейин болжол менен 72 спутникти жайгаштырууну максат кылууда жана узак мөөнөттүү келечекте болжол менен 6000 спутниктен турган тармак курууну пландаштырууда.
Бул аракет Кытайдын коммерциялык космос жана алдыңкы байланыш тармагындагы кеңири кадамынын бир бөлүгү болуп саналат, анда мамлекет тарабынан колдоого алынган жана жеке компаниялар навигация, интернет жана Жерди байкоо кызматтары үчүн спутниктерди учурууну тездетүүдө.