ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Армения менен Азербайжан Ак үйдө тарыхый тынчтык "жол картасына" кол койду
Президент Дональд Трамп АКШнын Армения менен тарыхый тынчтык "жол картасынын" алкагында Азербайжан менен коргонуу кызматташтыгына чектөөлөрдү жойгонун билдирди.
Армения менен Азербайжан Ак үйдө тарыхый тынчтык "жол картасына" кол койду
/ AP
21 саат мурун

АКШнын президенти Дональд Трамп ондогон жылдан бери кагылышып келе жаткан Түштүк Каваказия өлкөлөрү Армения менен Азербайжандын лидерлерин Ак үйдөгү саммитте кабыл алып, эки өлкөнүн туруктуу тынчтыкка умтуларын билдирди.

Трамп жума күнү берген маалыматында : “Армения менен Азербайжан бардык кагылышууларды түбөлүккө токтотууну, соода, саякат жана дипломатиялык карым - катнаштарды ачууну жана бири биринин эгемендигине жана жеринин бүтүндүгүнө сый көрсөтүүгө убада беришти”,- деп билдирди.

Сунушталат

АКШнын президенти өзгөчө Азербайжан менен аскердик кызматташуу боюнча чектөөлөрдү жойгонун да билдирди.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us