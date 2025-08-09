21 саат мурун
АКШнын президенти Дональд Трамп ондогон жылдан бери кагылышып келе жаткан Түштүк Каваказия өлкөлөрү Армения менен Азербайжандын лидерлерин Ак үйдөгү саммитте кабыл алып, эки өлкөнүн туруктуу тынчтыкка умтуларын билдирди.
Трамп жума күнү берген маалыматында : “Армения менен Азербайжан бардык кагылышууларды түбөлүккө токтотууну, соода, саякат жана дипломатиялык карым - катнаштарды ачууну жана бири биринин эгемендигине жана жеринин бүтүндүгүнө сый көрсөтүүгө убада беришти”,- деп билдирди.
АКШнын президенти өзгөчө Азербайжан менен аскердик кызматташуу боюнча чектөөлөрдү жойгонун да билдирди.