Түркия жана Европанын бир катар өлкөлөрүндө жүз миңдеген адамдар Газа тилкесиндеги палестиналыктарга тилектештик билдирип, Израилдин бул аймактагы кыйратууларын токтотууну талап кылып, митингдерге жана жүрүштөргө чыгышты.
Ишемби күнү кечинде Стамбулдун Беязыт аянтында он миңдеген Палестинаны жактаган демонстранттар кечки намаздан кийин чогулуп, Израилдин Газа тилкесиндеги геноцидине жана ачарчылыкка каршы нааразычылыктарын билдиришти.
Бул демонстрацияга өкмөттүк эмес уюмдар жана көптөгөн жарандар катышып, тарыхый Айя-София мечитине карай жүрүш жасашты.
Улуу Британияда ишемби күнү Лондондун көчөлөрүнө чыккан демонстранттар Израилдин чабуулдарына каршы чыгып, токтоосуз ок атышууну токтотууну талап кылышты. Бул иш-чара Палестина үчүн 30-улуттук жүрүштүн алкагында өттү.
Жүз миңдеген адамдар борбордук Рассел аянтынан премьер-министрдин кеңсесине чейин “Газаны ачарчылыкка калтырбагыла” деген ураан менен жүрүш жасашты.
Палестинага тилектештик кампаниясы (PSC) бул иш-чаранын уюштуруучуларынын бири катары, Израиль Газадагы палестиналыктарды ачарчылыкка дуушар кылып жатканын белгилеп, “Биздин өкмөт Израилдин геноцидин токтотуу үчүн чара көрүшү керек” деп X платформасында жазган.
Демонстранттар палестиналык желектерди көтөрүп, Британия өкмөтүн “геноцидге шериктеш” деп айыптаган ураандарды чакырышты.
Швеция жана Нидерландия
Швеция жана Нидерландияда да жүздөгөн адамдар Израилдин Газаны басып алуу пландарына каршы чыгышты.
Стокгольмдо демонстранттар Оденплан аймагында чогулуп, Израилдин чабуулдарын жана АКШнын Израилди колдоосун айыптаган плакаттарды көтөрүштү. Андан кийин алар Тышкы иштер министрлигине карай жүрүш жасашты.
Амстердамда да Израилдин пландарына жана Батыштын колдоосуна каршы демонстрациялар өтүп, Газадагы гуманитардык жардамды токтоосуз жана чектөөсүз жеткирүү талап кылынды.
Испания жана Швейцария
Испания жана Швейцарияда да Палестинага тилектештик митингдери өткөрүлдү. Мадридде демонстранттар Израилдин Газадагы чабуулдарына жана ачарчылыкка каршы чыгып, “Геноцидди токтоткула” деп кыйкырышты.
Женевада миңдеген адамдар Жардин Англе аймагында чогулуп, Газадагы ачарчылыкка жана анын кесепеттерине каршы отуруу акциясын өткөрүштү. Алар Израилдин чабуулдарын англис, француз жана араб тилдеринде айыпташты.
Демонстранттар палестиналык желектерди көтөрүп, Газадагы ачарчылыкка көңүл буруу үчүн идиш-аяктарды кагышты. Алар ошондой эле Израилдин палестиналыктарды басмырлоосуна эл аралык колдоону токтотууну талап кылышты.
Израилдин Газадагы геноциди
Израилдин Газадагы геноциди башталган 2023-жылдан бери Израиль Газада 61300дөн ашуун палестиналыктарды өлтүргөн. Алардын көпчүлүгү аялдар менен балдар. Палестинанын расмий WAFA маалымат агенттигинин маалыматы боюнча, 11000дей палестиналыктар кыйраган үйлөрдүн урандыларынын астында калышы мүмкүн.
Эксперттердин айтымында, чыныгы өлүм саны Газадагы бийликтердин билдиргенинен кыйла жогору болуп, болжол менен 200000ге жетиши мүмкүн.
Геноциддин жүрүшүндө Израиль Газанын көпчүлүк бөлүгүн кыйратып, анын калкынын дээрлик бардыгын жер которууга мажбур кылды.
Өткөн жылдын ноябрында Эл аралык кылмыш соту Нетаньяху жана анын мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка каршы Газадагы согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу ордерлерин чыгарган.
Ошондой эле Израиль Газадагы согушу үчүн Эл аралык Адилет сотунда геноцид иши боюнча жооп берүүдө.