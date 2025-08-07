ТҮРКИЯ
Тышкы иштер министри Фидан Шараа жана башка жогорку кызмат адамдары менен жолугушуу үчүн Дамаскта
Башкы түрк дипломатынын Сирияга болгон сапары Анкара менен Дамасктын ортосундагы тереңдеп бараткан мамилелердин дагы бир маанилүү этабы болуп саналат.
Хакан Фидан Сириянын президенти Ахмед аль-Шараа жана тышкы иштер министри Асад Хасан аль-Шайбани менен жолугушту. (Сүрөт: AA) / AA
Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Сириянын борбору Дамаскка жогорку деңгээлдеги сапар менен барды. Бул сапардын максаты Түркия менен Сириянын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү болуп саналат.

Бейшемби күнү Фидан Сириянын президенти Ахмед аль-Шараа, тышкы иштер министри Асад Хасан аль-Шайбани жана башка жогорку даражалуу кызматкерлер менен жолугушту.

Бул сапар Анкара менен Дамасктын ортосундагы мамилелердин тереңдешинин дагы бир маанилүү этабы болуп саналат. Ал Асад режими кулагандан сегиз ай өткөндөн кийин жана Сирияда жаңы саясий доор башталган мезгилде өтүп жатат.

Дипломатиялык булактардын маалыматына ылайык, сүйлөшүүлөр акыркы айларда эки тараптуу мамилелерде жетишилген жылыштарды карап чыгууга жана коопсуздук, калыбына келтирүү жана аймактык туруктуулук сыяктуу ар кандай тармактарда кызматташтыкты кеңейтүү жолдорун изилдөөгө багытталат.

Сирияны калыбына келтирүү жана биргелешкен терроризмге каршы аракеттер

Күн тартибиндеги негизги маселелердин бири Сирияны калыбына келтирүү жана экономикалык калыбына келтирүү болуп саналат. Бул тармакта Түркия техникалык жана логистикалык колдоо көрсөтүүгө убада берген.

Маалыматка ылайык, эки тарап ошондой эле терроризмге каршы учурдагы кызматташтыкты, айрыкча Түркиянын улуттук коопсуздугуна түздөн-түз коркунуч келтирген ДЕАШ жана ПКК/ЙПГ топторуна каршы аракеттерди баалашат.

Аймактык динамика да талкууланат, анын ичинде Израилдин аскердик аракеттери жана риторикасы, алар Сирия жана кеңири аймак үчүн туруксуздук жаратуучу күч катары каралат.

Узак мөөнөттүү коопсуздук жана туруктуулукту бекемдөө

Дипломатиялык булактар учурдагы мезгил Түркия менен Сириянын жалпы кызыкчылыктарды колдоо үчүн аракеттерин бириктирүүгө мүмкүнчүлүк түзүп жатканын баса белгилешти.

“Түркиянын негизги максаты – бул мүмкүнчүлүктөрдү Сириянын калыбына келүүсүнө жана эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө колдоо көрсөтө тургандай пайдалануу”, – деди бир расмий өкүл.

