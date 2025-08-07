Президент Режеп Таййип Эрдоган шейиттердин үй-бүлөлөрүнө жана ардагерлерге жолдогон катында террорсуз Түркия үчүн процесстин эч бир этабында соодалашууга, сүйлөшүүлөргө, жеңилдиктерге, жашыруун же жийиркеничтүү аракеттерге орундун жок экендигин, келечекте мындай нерсеге жол берилбей турганын белгиледи.
Эрдоган өлкөнүн ар бир карыш жеринин шейиттердин жана ардагерлердин каны менен жуурулганын баса белгилеп, Түркиянын бүгүнкү тынчтык, коопсуздук жана сыймыгы биринчи кезекте алардын курмандыктары менен камсыздалганын жана бул мурасты сактоо мамлекеттин эң маанилүү милдети экенин айтты.
Эрдоган катында: «Бул процесстин эч бир этабында соодалашууга, сүйлөшүүгө, жеңилдиктерге, тымызын же жийиркеничтүү аракеттерге орун жок экендигин, мындан ары да мындай иштерге жол берилбешине ишенип коюуңуздарды өзгөчө суранам», - деди.
Террорсуз Түркия жана аймак максаттарына жеткенде Түркия үчүн жаңы баракчанын ачыларын белгилеген Эрдоган: «Миң жылдык туугандыгыбыз жаңы баскычка чыгат, ортобузга себилген келишпестик үрөнү түбөлүккө жок кылынат»,-деди.
Эрдоган террорсуз Түркия максаттарына байланыштуу бардык жарандарга кат жолдоп, ар бир улуттун жоопкерчилигин сезип, улуу жана күчтүү Түркия үчүн талыкпай иштөөнү уланткандарын баса белгиледи.
«Кандуу чынжырды бузууга чечкиндүүбүз”
Эрдоган Түркиянын акыркы 23 жылда ишке ашырган инвестициялары, долбоорлору, реформалары, кызматтары жана эрежелери менен аймактык жана глобалдык деңгээлде кадыр-барктуу позицияга көтөрүлгөнүн айтты. Алдыларына коюлган бардык тоскоолдуктарга карабастан, демократияны чыңдоо, укук жана эркиндикке жол ачуу, улуттук эрктин өлкөнүн бардык институттарында эгемендүүлүгүн камсыз кылуу үчүн эл менен биригишкенин баса белгиледи.
Эрдоган террордун бардык түрү менен күрөшүп: 86 миллион жарандын тынчтык, бейпилдик жана бир туугандыкта жашашы үчүн бардык керектүү кадамдардын ташталганын белгиледи. Эрдоган: «Өлкөбүздүн жарым кылымдан бери максаттарына жетүүгө тоскоол болгон кандуу чынжырды улутубуз менен бирге үзүүдө чечкиндүүбүз»,- деп Аллахтын уруксаты менен акыры террордон тазаланган Түркия жана аймак максатына жете тургандарын кошумчалады.
Эрдоган катында буларды да айтты: «Биз эмне кылып жатканыбызды так билебиз, стратегиялык ой жүгүртүү менен абдан амбициялуу бир максатка карай бара жатабыз»,-деди.
"Бул процессте эч качан соодалашууга, сүйлөшүүлөргө, концессияларга же жашыруун же жийиркеничтүү аракеттерге орун берилген эмес жана мындан кийин да жол берилбейт".
"Шейиттерибиздин рухуна зыян келтире турган, үй-бүлөлөрүбүздүн, ардагерлерибиздин көңүлүн оорута турган эч кандай кадамдар жасалган жок жана жасалбайт".