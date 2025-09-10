Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдоган менен Катардын эмири шейх Тамим бин Хамад Аль Тани Дохада Израилдин Хамастын сүйлөшүү тобуна кол салышын телефон аркылуу сүйлөштү. Эрдогандын кеңсесинен берилген маалыматта эки лидердин кол салууга каршы ташталышы мүмкүн болгон биргелешкен кадамдарды да талкуулаганы белгиленди.
Эрдоган телефон аркылуу сүйлөшүүдө шейиттер үчүн көңүл айтып, Түркиянын бардык мүмкүнчүлүктөрү менен Катар мамлекети жана элинин жанында болоорун баса белгиледи.
Президент шейшемби күнү Түркиянын NSosyal социалдык медиа платформасында жарыяланган билдирүүсүндө да Израилдин кол салуусун айыптап, муну «боордош өлкөбүзгө каршы эл аралык мыйзамдарды ачык бузуу» деп атады.
Эрдоган: «Израилдин Катарда Хамастын сүйлөшүү тобуна кол салышы Нетаньяху өкмөтүнүн сокур каарын жана жаңжалды тереңдетүү ниетин дагы бир жолу ачык көрсөттү»,-деп белгилеп, терроризмди мамлекеттик саясат кылгандардын ийгиликке жете албастыгын айтты.
«Биз өзүн эле эмес, бүтүндөй аймакты апаатка сүйрөп жаткан Израилдин бандиттерине каршы чечкиндүү жана бекем позициябызды сактайбыз. Биз тынчтыкты, эл аралык укукту жана Палестина элинин эркиндигин кандай болсо да коргоону улантабыз», - деп кошумчалады ал.
Кол салуулардан кийин Түркиянын Дохадагы элчилиги окуяларды «жакындан» байкап жатканын билдирип, түрк жарандарын Катар бийлигинин жарыяларына, анын ичинде расмий социалдык медиа аккаунттарындагы жана элчиликтин веб-сайтындагы билдирүүлөрдү кылдаттык менен байкоого чакырды.
Израилдин Дохага жасаган чабуулу Катардын борборуна болгон биринчи кол салуу болду, ал жерде Хамастын делегациясы АКШ колдогон Газа тилкесинде ок атышпоо планын талкуулап жатканын билдирди.
Палестинанын каршылык көрсөтүү тобу кол салуулардан жогорку даражалуу лидерлердин аман калганын жарыялады, бирок алты адам, анын ичинде сүйлөшүү тобунун башкы сүйлөшүүчүсунун уулу жана Катардын коопсуздук кызматкери набыт болду.
Катар, АКШ жана Египет менен бирге Израилдин 2023-жылдын октябрынан бери 64000ден ашуун палестиналыктын өмүрүн алган Газага каршы согушун токтотуу үчүн ортомчулук аракеттеринде борбордук ролду ойноп келген.