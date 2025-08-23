САЯСАТ
Венгрия Орусиянын мунай кууруна кол салганына карабаcтан согушка тартылбай турганын айтууда
Орусия-Беларусь чек арасындагы "Дружба" кууруна үчүнчү жолу кол салуудан кийин Венгрияга мунай агымы токтоп, согуш шартында энергия менен камсыздоо маселеси күчөдү.
Украинанын орус насостук бекетине болгон соккусу аймактык энергетикалык тобокелчиликтерди күчөттү. / Reuters
23 Август 2025

Орусиядан Венгрияга «Достук» мунай түтүгү аркылуу чийки мунай жеткирүү токтотулду. Бул тууралуу Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сийярто Орусия-Беларусь чек арасына жакын жерде болгон чабуулдан кийин билдирди.

«Түн ичинде бизге Орусия-Беларусь чек арасындагы “Достук” мунай түтүгүнө кайрадан чабуул жасалганы тууралуу кабар келди», – деп Сийярто жума күнү Facebook баракчасында жазды.

Венгриянын башкы дипломаты бул чабуул бейшемби күнү кечинде болгонун жана бул акыркы убакта түтүккө жасалган үчүнчү чабуул экенин белгиледи. Ал бул окуя Венгриянын энергетикалык коопсуздугуна коркунуч жаратып жатканын айтып, муну өлкөнү согушка тартуу аракети катары мүнөздөдү.

«Бул ишке ашпайт! Биз тынчтыкты орнотуу аракеттерин бардык күчүбүз менен колдойбуз жана улуттук кызыкчылыктарыбызды коргойбуз!» – деп Сийярто кошумчалады, бирок чабуулду ким жасаганын тактаган жок.

Бул чабуул Германия бийлиги 2022-жылы Орусиядан Европага газ ташыган «Түндүк агым» суу астындагы түтүктөрүнө саботаж жасоого катышкан деп шектелген украин жаранын кармаганын билдирген күнү болду.

Сунушталат

Ошол учурда Батыштын расмий өкүлдөрү жана аналитиктери «Түндүк агымга» болгон чабуул үчүн Орусияны күнөөлөшкөн, бирок Москва бул газ түтүктөрүндө өз кызыкчылыгы бар экенин белгилеген.

«Достук» мунай түтүгүнө болгон акыркы чабуул Орусия менен Украинанын бири-бирине ракеталар жана бомбалар менен сокку уруу аракеттери уланып жаткан учурда болду.

Украинанын аскерлери Орусиянын Брянск облусундагы Унеча мунай насос станциясына сокку урганын Украинанын учкучсуз системалар күчтөрүнүн командачысы Роберт Бровди бейшемби күнү кечинде билдирди.

Бровди Telegram платформасында күйүп жаткан көптөгөн күйүүчү май сактоочу резервуарлары бар объекттин видеосун жарыялады.

Венгрия Орусиянын чийки мунайына катуу көз каранды болгондуктан, бул үзгүлтүк улуттук энергетикалык коопсуздук жана аймактык туруктуулук үчүн олуттуу маселе болуп саналат.

