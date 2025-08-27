ДҮЙНӨ
Суданда бир аптанын ичинде холеранын 1200 жаңы учуру жана 36 өлүм катталды
Африка өлкөсүндөгү холера учурларынын жалпы саны эпидемия башталган 2024-жылдын августунан бери 102,831ге жетип, өлүм саны 2,561ге көбөйдү.
Судандын согуштан жабыркаган батыш аймагы Дарфурдагы качкындар лагериндеги изоляциялык чатырда холера менен ооругандар дарыланууда. / AFP
27 Август 2025

Судандын Саламаттыкты сактоо министрлиги шейшемби күнү, бир жуманын ичинде 1,210 жаңы холера учуру катталганын жана анын ичинде 36 адамдын каза болгонун кабарлады.

Министрликтин билдирүүсүнө ылайык, бул жаңы учурлар менен бирге 2024-жылдын август айында эпидемия башталгандан бери жалпы жуктургандардын саны 102,831ге, өлүм саны болсо 2,561ге жетти. Министрлик айрым штаттарда оорунун азайганын, ал эми кээ бирлеринде көбөйгөнүн айтып, бирок кайсы штаттар экенине байланыштуу маалымат берген жок.

6-августта Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму (ДССУ) Судандын 18 штатында холера учурлары катталганын ырастаган.

Судандагы саламаттыкты сактоо кризистери 2023-жылдын апрель айынан бери уланып келе жаткан армия менен Ыкчам Колдоо Күчтөрүнүн ортосундагы жарандык согуштун шартында болуп жатат.

Бул кагылышуулар он миңдеген адамдардын өмүрүн алып, миллиондогон адамдарды жер которууга мажбур кылды.

