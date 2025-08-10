Украинанын учкучсуз учуучу аппараттарынын чабуулунан улам Орусиянын Саратов облусунда бир адам каза болуп, бир нече батир жана өнөр жай объектиси зыянга учураганын жекшемби күнү губернатор билдирди.
Роман Бусаргин Telegram социалдык тармагында түнкү чабуулдан кийин талкаланган учкучсуз учуучу аппараттын калдыктары үч батирди жабыркатканын жана тургундар эвакуацияланганын жазды.
Бусаргин: “Бир нече тургун медициналык жардамга муктаж болду. “Жардам жеринде көрсөтүлдү, бир адам ооруканага жаткырылды. Тилекке каршы, бир адам каза болду.”– деди.
Бусаргин жабыркаган өнөр жай объектисинин түрүн тактаган жок.
Социалдык тармактарда жайгаштырылган видеолордо өнөр жай зонасына окшош аймактан коюу кара түтүн көтөрүлүп жатканын көрүүгө болот. Reuters агенттиги видеолордун бириндеги жайгашкан жерди аймактын файлдык жана спутниктик сүрөттөрү менен салыштырып текшерди. Бирок видеонун качан тартылганын тактоо мүмкүн болгон жок.
Украиналык маалымат каражаттары, анын ичинде RBK-Украина басылмасы, Саратов шаарынын мунай иштетүүчү заводу учкучсуз учуучу аппараттардын чабуулунан кийин өрттөнгөнүн кабарлашты. Бул шаар облусунун административдик борбору болуп саналат.
Саратовдогу учуулар токтотулду
Саратов шаарындагы Роснефтьке таандык мунай иштетүүчү завод быйыл коопсуздук себептеринен улам украиналык учкучсуз учуучу аппараттарынын чабуулдарынан кийин ишин токтотууга аргасыз болгонун өнөр жай булактары Reuters агенттигине билдиришти.
Орусиянын коопсуздук кызматтары жана укук коргоо органдарынан маалыматтарды көп жарыялаган SHOT Telegram каналы Саратов жана Волга дарыясы менен бөлүнгөн Энгельс шаарларында сегизге жакын жарылуу угулганын кабарлады.
Орусиянын жарандык авиация башкармалыгы Росавиация Telegram аркылуу жекшемби күнү эртең менен эрте Саратовдогу учуулар эки саатка токтотулганын, бул аба коопсуздугун камсыздоо үчүн жасалганын билдирди.
Эки тарап тең 2022-жылдын февраль айында Орусия Украинада аскердик кампаниясын баштагандан бери бири-биринин аймагындагы чабуулдарда жай тургундарды бутага алууну четке кагышат.
Киев өзүнүн Орусиянын ичинде жасаган чабуулдары Москва үчүн согуш аракеттеринде маанилүү болгон инфраструктураларды, анын ичинде энергетика жана аскердик объектилерди жок кылууга багытталганын жана бул Орусиянын улантып жаткан чабуулдарына жооп экенин билдирет.