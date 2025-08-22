Reuters журналисттери маалымат агенттигин Израилге жан тарткан деп айыптоодо.
Дүйнөдөгү эң ири маалымат агенттигинин кызматкерлери палестиналык кабарларды башкаруу боюнча жетекчилик менен кагылышууну ачыкка чыгарышты.
Declassifieduk.org сайтында жарыяланган кабарга ылайык, Израиль ушул айдын башында палестиналык журналист Анас аш-Шарифти өлтүргөндө, Reuters маалымат агенттиги "Израиль Хамастын лидери деп эсептеген Аль-Жазиранын журналистин өлтүрдү" деген кабарды жарыялаган.
Макалада белгиленгендей, бул баш сөз ал-Шариф мурда алар үчүн иштегенине карабастан тандалып алынган — ал 2024-жылы Пулитцер сыйлыгын алган Reuters командасынын мүчөсү болгон.
Мындай мисалдар интернетте нааразычылыктарды жаратты, бирок алар 1851-жылы Лондондо түптөлүп, азыр бир миллиарддан ашык күн сайын көрүүчүлөрү менен мактанган таасирдүү глобалдык маалымат агенттигинин айрым кызматкерлеринин тынчсыздануусун жаратты.
Reuters агенттигинин бир нече кызматкерлери Declassified менен сүйлөштү, алар компаниянын редакторлору менен жетекчилигинин Израилди колдогон көз караштары жөнүндө айтышты. Алардын баары репрессиялардан коркуп, атын атагысы келген жок.
Башка бир бөлүм редактору 2024-жылдын августунда кызматтан кетип, кесиптештерине электрондук кат аркылуу: "Израиль-Хамас согушу деп атаган нерсени чагылдырып жатып, мен өзүмдүн баалуулуктарым компаниянын баалуулуктары менен дал келбей турганын түшүндүм",-деп жазды.
Электрондук катта ошондой эле мындай деп айтылат: "Мен бир отчетту коштум... жана кээ бир кесиптештерим менен жетекчиликке жөнөткөн ачык катты, Reuters журналисттик негизги принциптерди колдойт деген үмүт менен тиркеп койдум, бирок мен азыр жогорку жетекчиликтин өзгөрүшү, ал тургай сынды активдүү токтотушу күмөн экенин түшүндүм."
Рейтер агенттигинин коммуникациялар боюнча улук директору Хизер Карпентер компания качандыр бир кезде кат алганын ачыкка чыгарды.
Бирок, Reuters агенттигинин булагы Declassified басылмасына: "7-октябрдагы чабуулдан бир нече жума өткөндөн кийин, Reuters агенттигинин бир нече журналисттери Израиль-Газа согушун чагылдырууда объективдүү эместигин байкашкан" деген жоопту берген.
"Буга жооп катары журналисттер тобу толук убакытта иштеп жатып, сандык да, сапаттык да талдоо жүргүзүү менен ар тараптуу ички иликтөө жүргүзүштү."
Жыйынтыктар Рейтер агенттигинин Газа боюнча журналисттик түшүнүгүн бекемдөөгө арналган редакциянын ичиндеги журналисттерди аныктоо жана байланыштыруу үчүн ички бөлүшүлгөн ачык каттын негизин түздү.
Алардын ички изилдөөсү, Declassified тарабынан көрүлгөн, 2023-жылдын 7-октябрынан 14-ноябрына чейин жарыяланган "Израиль-Палестина" деп аталган 499 отчетту талдады.
Алар "палестиналыктарга таасир эткен окуяларга караганда, израилдиктерге таасир эткен окуяларды чагылдырууга көбүрөөк ресурстарды жумшоонун ырааттуу үлгүсүн" табышкан. Алардын анализи учурунда Газада 11 миңден ашуун палестиналык набыт болгону кабарланууда, бул Израилдин курмандыктарынан он эсе көп.
Газанын Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, каза болгондордун акыркы саны 62000ге жакын. Чыныгы сан болжол менен үч эсе көп болушу күтүлүүдө.
Алар ошондой эле Рейтер агенттиги эмне үчүн эксперттердин Израиль Газада геноцид кылып жатат деген дооматтары боюнча көбүрөөк маалымат бербегенин, муну маалымат агенттигинин Орусиянын Украинадагы жүрүм-турумуна карата мындай дооматтарды кандай караганы менен салыштырып сурашты.
Авторлор ошондой эле “биздин “Палестинаны” колдонууга тыюу салуу боюнча тандообуз бир жактуулуктун кандайча камтылгандыгынын айкын мисалы... Палестина кээ бир Батыш өлкөлөрүндө мамлекет катары таанылбашы мүмкүн, бирок аны чыныгы жер эмес деп көрсөтүүнүн кереги жок” деп нааразы болушкан.
Reuters жетекчилиги ички изилдөөдөн кандайдыр бир сунуштар кабыл алынганбы же жокпу деген Declassified суроолоруна жооп берген жок.
"Сын-пикирден кем калган кабарчылык"
Бирок, үстүбүздөгү жылдын май айына карата, мурунку ички сын-пикирлерди чагылдырып, стилдик жетекчиликке өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн кээ бир белгилери байкалды.
Reuters агенттигинин глобалдык жаңылыктар бөлүмүнүн сапат жана стил боюнча редактору Ховард С. Голлер "Жакынкы Чыгыш чатагы боюнча Reuters стилин жаңыртуу" деген темада электрондук кат жөнөттү.
Жаңыртуу Reuters агенттигинин журналисттерине шилтемелерде "геноцид" деген сөздү колдонууга мүмкүндүк берет, бирок дагы эле Палестина деген терминди "байыркы доордон 1948-жылга чейинки тарыхый Палестинага шилтемелери" менен чектейт.
"Геноцид" деген терминге жумшартылган чектөөлөргө карабастан, Declassified анализи көрсөткөндөй, Reuters 21-июндан 7-августка чейин "Израиль менен Хамас согушуп жатат" бетиндеги 300 отчеттун 14үндө гана бул сөздү колдонууну уланткан.
Анын ордуна көбүнчө "согуш", "кампания", "жаңжал", "эскалация" жана "чабуул" сыяктуу терминдер колдонулган.
Геноцид жөнүндө сөз болгондо, ал дээрлик дайыма Израилдин баш тартуусу менен коштолчу - бул башка согушуп жаткан тараптарга, мисалы, Бириккен Араб Эмирликтери колдогон Судандагы же Орусиядагы Тез жардам күчтөрүнө көрсөтүлгөн практика эмес.
Газадагы геноцид жана адамзатка каршы жасалган башка кылмыштар тууралуу билдирүүдө кош стандарт жогоруда аталган изилдөөдө ички кызматкерлер тарабынан белгиленген.
Доктор Ассал Рад, Жакынкы Чыгыш тарыхы боюнча эксперт, соцтармактарда “баш макаланы корректор” катары белгилүү, “Сиз сүрөттөп жаткан үлгү негизинен геноцидди тануу” деп айтты.
“Рейтер агенттиги адам укуктары боюнча эксперттер жана эл аралык институттар Израиль геноцид кылып жатат деген консенсуска карабастан, Израилдин Газадагы мыкаачылыгын геноцид деп атабастан, уланып жаткан ”согуш” же «аскердик кампаниянын” бир бөлүгү катары мүнөздөйт”, - деди ал.