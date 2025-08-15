Түндүк-Батыш Пакистанда жума күнү эртең менен катуу жааган жамгырдан улам сел жүрүп, кеминде 15 адам каза болуп, дагы 17 адам дайынсыз жоголду, деп куткаруу кызматтары билдирди.
Күчтүү жаан-чачын жана булуттун жарылышы Бажур районунун Саларзай аймагында чоң селге алып келип, бир нече үйдү жууп кетти, деп билдирет Куткаруу 1122 Хайбер-Пахтунхва (КП) кызматы.
Учурда сегиз адам каза болуп, төртөө жаракат алып, 17 адам дайынсыз жоголду, деп кошумчалады билдирүү.
“Жаракат алгандар жергиликтүү ооруканага жеткирилди, ал эми дайынсыз жоголгондорду издөө иштери уланууда”, - деди Куткаруу 1122 кызматынын райондук кызматкери Амжид Хан.
Башка бир окуяда, катуу жаан-чачындан кийин Дир Төмөнкү районунун Сори Пау аймагында бир үй урап, кеминде беш адам каза болуп, төртөө жаракат алды.
Дагы бир окуяда, Мансехра районунда сел унааны жууп кеткенде эки адам каза болуп, бирөө жаракат алды.
Бул жаңы кырсыктардан улам 26-июндан бери уланып жаткан муссон мезгилинде өлкө боюнча каза болгондордун саны 328ге жетти. Улуттук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын маалыматы боюнча, 740тан ашуун адам жаракат алган.
Каза болгондордун көбү, 164 адам жана 582ден ашуун жаракат алган учурлар Чыгыш Панжаб провинциясында катталган, ал учурдагы муссон жаан-чачындары эң катуу таасир эткен аймак болуп саналат.
Күчтүү жаан-чачындар Хайбер-Пахтунхва жана Гилгит-Балтистан аймактарында жер көчкүлөрдү да пайда кылып, бийликтер ар кайсы аймактарда калган адамдарды эвакуациялоого аракет кылып жатышат.
Жалпысынан июнь айынан сентябрга чейин созулган муссон жаан-чачындары Түштүк Азияда, анын ичинде Пакистанда, көп учурда кыйроолорду алып келет, бирок акыркы жылдары климаттын өзгөрүшү алардын алдын ала айтууга мүмкүнчүлүгүн жана күчүн ого бетер арттырды.