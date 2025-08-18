АКШ Газа тилкесиндеги "геноцидге шериктеш болуп жатат", - деп Кытай жекшемби күнү АКШдагы адам укуктары боюнча жылдык отчетунда билдирди. Бул отчет Мамлекеттик Кеңештин Маалымат кеңсеси тарабынан жарыяланып, мамлекеттик Синьхуа жаңылыктар агенттиги аркылуу таратылды.
"АКШ Газа тилкесиндеги геноцидге шериктеш болуп келет", - деп 2024-жылкы отчетто айтылган. Ошондой эле Вашингтон Израилге "туруктуу аскердик жана дипломатиялык колдоо көрсөтүп жатат" деп кошумчаланган.
Отчетто АКШнын эл аралык аракеттерди, анын ичинде Газа тилкесиндеги геноциддин экинчи жылында ок атышууну токтотуу аракеттерин бир нече жолу үзгүлтүккө учуратканы сынга алынган. Анда Вашингтон Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин ок атышууну токтотуу боюнча резолюцияларын бөгөттөө үчүн жети жолу вето укугун колдонгондугу айтылган.
Отчетто АКШнын "бир тараптуу санкцияларды ашыкча колдонушу" да сынга алынып, Вашингтон "гуманитардык кризистерди күчөтүп жатат" жана "дүйнөдө бир тараптуу санкцияларды эң көп колдонгон өлкө" деп айыпталган.
Израилдин Газа тилкесиндеги согушу 2023-жылдын октябрь айынан бери 61 900гө жакын палестиналыктын өмүрүн алган, аймакты кыйратып, ачарчылыктын босогосуна жеткирген, деп жергиликтүү Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдады.
Өткөн жылдын ноябрь айында Эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга жана мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка Газа тилкесиндеги согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу ордерлерин чыгарган. Ошондой эле Израиль Эл аралык сотто геноцид боюнча ишке туш болууда.