Шаршемби күнү расмий өкүлдөр Кабулга жакын жерде автобустун оодарылып кетишинин натыйжасында кеминде 25 адам каза болуп, 27 адам жаракат алганын кабарлашты.
Tolo News телеканалынын маалыматына ылайык, Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Абдул Матин Кани окуянын шейшембиге караган түнү Кабулдагы Арганди кесилишине жакын жерде болгонун билдирди.
Кани айдоочунун этиятсыздыгынан улам автобус жолдон чыгып, оодарылып кеткенин кошумчалады.
Талибандын башкы өкүлү Забихулла Мужахид болсо Anadolu агенттигине берген маалыматында, кырсыктан каза болгондордун жана жаракат алгандардын жалпы саны 44кө жеткенин билдирди.
Өткөн жумада Ирандан кайтып келе жаткан мигранттарды ташыган автобус Герат-Ислам Кале жолунда жүк ташуучу унаа жана мотоцикл менен кагышып, өрттөнүп кеткен. Бул кырсыктан 79 адам, анын ичинде 19 бала каза болгон.
Афганистанда жол кырсыктары көп кездешкен трагедия бойдон калууда. Жолдордун начар абалы жана айдоочулардын этиятсыздыгы көп учурда адам өмүрүнө зыян алып келүүдө.