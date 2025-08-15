ДҮЙНӨ
Газада күчтүү ысык толкундардын себебинен тери оорулары күч алууда
Шифа ооруканасынын директору, Израилдин кол салуулары жана күйүүчү май тартыштыгынан улам саламаттыкты сактоо кызматтарынын үзгүлтүккө учураганын жана гуманитардык кризистин күчөгөнүн белгилеп, ден-соолукка олуттуу коркунучтар тууралуу эскертти.
Газада күчтүү ысык толкундардын себебинен тери оорулары күч алууда
Жогорку температура менен ичүүчү суунун курч жетишсиздиги ар кандай курактагы тургундардын ден соолугуна коркунуч жаратты. / AP
15 Август 2025

Газада катуу ысык толкунуна байланыштуу териге байланыштуу оорулардын көбөйүшү байкалууда, деп билдирди Ал-Шифа ооруканасынын директору Мухаммед Абу Салмия бейшемби күнү.

Абу Салмия белгилегендей, абанын температурасынын кескин жогорулашы жана ичүүчү суунун жетишсиздиги Газа тилкесиндеги бардык жаштагы тургундардын ден соолугуна коркунуч жаратууда, деп жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлады.

Ал баса белгилегендей, ооруканалар негизги медициналык жабдууларды иштетүүдө кыйынчылыктарга туш болууда, анткени күйүүчү майдын жеткирүүлөрү токтотулган, бул бейтаптардын жана жаракат алгандардын өмүрүнө түздөн-түз коркунуч туудурат.

Ошол эле учурда, медициналык кызматкерлер оор шарттарда иштөөнү улантууда.

Абу Салмия ооруканалардын абалы өтө оор экенин жана өмүр сактап калуучу жабдуулардын иштебей калышы катастрофалык экенин баса белгилеп, Израиль армиясы мектептерди, оорукаларды жана жер которгон адамдар үчүн тигилген чатырларды бутага алып жатканын айтты.

Ал ошондой эле Газадагы гуманитардык кырдаал күндөн-күнгө начарлап жатканын белгиледи.

Израиль армиясы эл аралык ок атышууну токтотуу чакырыктарын четке кагып, 2023-жылдын октябрь айынан бери Газада катуу согуш жүргүзүп, 61700дөн ашуун палестиналыктарды өлтүрүп, анын саламаттыкты сактоо системасын кыйратты.

Өткөн жылдын ноябрь айында Эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга жана анын мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка Газадагы согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу ордерлерин чыгарган.

Ошондой эле Израил Газадагы согушу үчүн Эл аралык Адилет сотунда геноцид иши боюнча жооп берүүдө.

